Глеба Самойлова выписали из больницы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Лидер рок-группы The Matrixx Глеб Самойлов, госпитализированный с острым приступом панкреатита, выписан из больницы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу администратор группы Ольга Шпнева.

О госпитализации Самойлова стало известно 29 апреля. "Он чувствует себя хорошо, уже дома", - сказала представитель, уточнив, что отложенный из-за самочувствия фронтмена онлайн-концерт состоится 10 мая.

Глебу Самойлову 49 лет. Известность ему принесло участие в группе "Агата Кристи" с братом Вадимом Самойловым. В 2010 году музыкант основал коллектив Глеб Самойлоff & The Matrixx.