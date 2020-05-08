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Глеба Самойлова выписали из больницы

Ранее его госпитализировали с острым приступом панкреатита

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Лидер рок-группы The Matrixx Глеб Самойлов, госпитализированный с острым приступом панкреатита, выписан из больницы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу администратор группы Ольга Шпнева.

О госпитализации Самойлова стало известно 29 апреля. "Он чувствует себя хорошо, уже дома", - сказала представитель, уточнив, что отложенный из-за самочувствия фронтмена онлайн-концерт состоится 10 мая.

Глебу Самойлову 49 лет. Известность ему принесло участие в группе "Агата Кристи" с братом Вадимом Самойловым. В 2010 году музыкант основал коллектив Глеб Самойлоff & The Matrixx.

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