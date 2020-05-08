В Ленинградской области интерактивный музей военных летчиков обновил экспозицию к 9 Мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Новый музейный комплекс "Дом авиаторов" во Всеволожске Ленинградской области ко Дню Победы дополнил экспозицию новыми материалами и экспонатами, которые будут доступны для посетителей после снятия карантина. Обновленный музей осмотрел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"В пробном режиме мы открыли музей полгода назад, нам было очень важно посмотреть реакцию и взрослых, и детей, и ветеранов на музей. Во время тестового режима мы очень много внесли изменений, появилась интерактивная зона. Музей должен быть живой, он должен развиваться. Самое главное, что музей практически каждый месяц пополняется экспонатами", - сказал Дрозденко.

Он сообщил, что с 12 мая в Ленинградской области будут разрешены экскурсии на открытом воздухе, постепенно будут снимать ограничения на работу музеев, они смогут принимать небольшие группы с условием соблюдения мер безопасности здоровья.

Музей, посвященный военным летчикам, защитникам балтийского неба, создан в отреставрированном здании старинной сыроварни, построенном в XVIII веке. В нем во время Великой Отечественной войны располагались казармы 1-го минно-торпедного авиаполка Военно-воздушных сил Балтийского флота. В ночь на 8 августа 1941 года летчики этого авиаполка осуществили первую бомбардировку Берлина. В этом доме располагались также летчики 26-го и 27-го гвардейских истребительных авиаполков.

Экспозиция музея

Музей рассказывает о роли авиации в советско-финской войне 1939-1940 гг., сражениях на Лужском рубеже, защите Ленинграда от бомбардировок, прикрытии авиацией Дороги жизни на Ладожском озере, операциях по прорыву и снятию блокады Ленинграда. В нем оборудована экспозиция с использованием мультимедийных технологий, которая включает документы и фотографии, элементы быта летчиков, скульптуры авиаторов в полной летной экипировке, макеты бомбардировщиков и истребителей, муляжи авиабомб, интерактивные карты боевых действий.

В музее можно пройти мультимедийные квесты, побывать в интерактивной кабине самолета, а также совершить полет над Дорогой жизни и услышать голоса защитников неба. С помощью мобильного приложения можно совершить воздушный бой.

Важным этапом создания музея было благоустройство территории перед ним. "Нам было очень важно привести в порядок территорию и сделать ее парадным въездом в город Всеволожск. И мы очень хотели, чтобы эта территория с одной стороны напоминала о том, что Всеволожск - это город, где проходила Дорога жизни, город, где располагались госпитали и воинские части, в том числе и несколько военных частей, которые защищали небо над Ленинградом. И в то же время мы хотели, чтобы эта территория была современной", - сказал Дрозденко.