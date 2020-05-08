Живущие в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье ветераны-россияне получат выплаты к 9 Мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам - гражданам РФ, которые проживают в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Как сообщает пресс-служба Кремля, размер выплат, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, составит от 50 тыс. рублей до 75 тыс. рублей, они будут произведены в мае - июне 2020 года.

Правительству России поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа, а также определить порядок и условия осуществления единовременной выплаты.

В документе отмечается, что выплаты по 75 тыс. рублей получат инвалиды войны, некоторые категории ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Другие категории ветеранов, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тыс. рублей.