Волонтеры в Адыгее помогли ветеранам пообщаться с главой региона по видеосвязи

МАЙКОП, 8 мая. /ТАСС/. Волонтеры в Адыгее помогли всем проживающим в регионе ветеранам Великой Отечественной войны пообщаться в главой республики по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

"Все [ветераны], кому позволяет состояние здоровья, приняли приглашение главы республики и вышли на организованную для них видео-конференц-связь, помогли им в этом волонтеры, которые специально в этот день прибыли домой к участникам видеоконференции", - сказали в пресс-службе. На данный момент в регионе проживают 139 фронтовиков, каждый из которых в честь Дня Победы получил поздравительные открытки и подарочные наборы, которые от имени главы республики им также доставили волонтеры.

"К сожалению, ситуация, в которой мы все сейчас находимся, не позволила лично поздравить каждого из вас, но никакие трудности не могут помешать нам отметить главный праздник страны, выразить слова глубокой благодарности за все, что вы сделали для Родины", - сказал в своем обращении к фронтовикам Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Он заметил, что примеры стойкости духа и несгибаемой воли героического поколения победителей является основой воспитания детей.

Кумпилов также заверил, что все ранее намеченные массовые торжества, посвященные юбилею Победы, обязательно пройдут в регионе после победы над пандемией.