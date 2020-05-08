Главврачу больницы в Дербенте, где медиков с ОРВИ лечили в подсобке, внесено представление

ДАГЕСТАН, 8 мая. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана провела проверку опубликованного в интернете видео о размещении медработников в помещении для сушки белья Центральной городской больницы в Дербенте, главврачу вынесено представление. Об этом в пятницу сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, проверка проводилась в связи с распространением в интернете видео о размещении работников Дербентской центральной городской больницы, заболевших ОРВИ, в сушильном помещении для белья детского инфекционного отделения.

"Установлено, что указанные сотрудники больницы на протяжении двух дней получали медицинскую помощь в условиях, не соответствующих требованиям законодательства. В целях устранения нарушений закона прокуратурой города главному врачу учреждения внесено представление", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, все медицинские работники переведены в провизорное отделение, организованное в здании старого родильного дома. За допущенные нарушения заведующая детским инфекционным отделением больницы освобождена от должности, заведующему эпидемиологическим отделением и заместителю главного врача по лечебной части объявлены выговор и замечание.

Ранее в одном из Telegram-каналов сообщалось, что в больнице в Дербенте в переделанном под палату подсобном помещении с трехъярусными кроватями лежат восемь врачей. Комментируя резонансное видео, глава Дербента Хизри Абакаров сообщил, что заведующая инфекционным отделением Центральной городской больницы отстранена от работы.

Глава города тогда подчеркнул, что женщин, снятых на видео, перевели в хорошие палаты в здании старого роддома, в котором, по его словам, организовано провизорное отделение, помещения для проживания медицинского персонала, отделения для больных с подтвержденным коронавирусом.