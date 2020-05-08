Специалисты Минздрава дали рекомендации медикам Дагестана по коронавирусу

В пятницу глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что обеспокоен ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в Дагестане. Он подчеркнул, что специалисты Минздрава работают в республике совместно с представителями Роспотребнадзора. Мурашко отметил, что "регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации".

МАХАЧКАЛА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты Минздрава РФ посетили ряд медучреждений Дагестана для оценки качества оказания медицинской помощи зараженным COVID-19 и дали медикам рекомендации по маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В регионе действительно наблюдается значительный рост числа заболевших коронавирусом, ситуация не может не вызывать тревогу, в связи с чем в регион направлена группа специалистов Министерства здравоохранения России для оценки качества оказании медицинской помощи больным COVID-19 и организации работы перепрофилированных медучреждений <...> Они ознакомились с применяемой тактикой лечения и дали рекомендации по маршрутизации пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что специалисты Минздрава РФ посетили ряд медицинских организаций, где развернуты койки для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. В частности, федеральные эксперты побывали в Республиканской клинической больнице, в Городской клинической больнице и в Республиканской офтальмологической больнице.

По последним данным, Дагестан занимает пятое место среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксировано 96 новых случаев заражения коронавирусом, в целом получены 2 468 положительных результатов, 17 человек умерли, 507 выздоровели. В республике обследованы 25 017 человек, находятся на изоляции 3 574 человека.