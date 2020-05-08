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75-летие Победы

Небензя выступил на встрече Совбеза ООН с портретом отца - ветерана Великой Отечественной

Российский постпред также рассказал, что его самого назвали Василием в честь его дяди, погибшего во время войны
Описание
© Кадр из выступления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности ООН

ООН, 8 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи с портретом своего отца, прошедшего Великую Отечественную войну.

"Завтра миллионы людей в России почтут память тех, кто сражался или погиб в наш День Победы, - сказал он. - В обычное время они вышли бы на улицы с портретами своих родственников, это была бы огромная, торжественная, захватывающая дух процессия". "Эта акция проходит по всей России, но не только там, а также во многих других странах, в том числе здесь, в Нью-Йорке", - добавил дипломат.

Небензя отметил, что хотя в этом году акцию "Бессмертный полк" в Нью-Йорке провести не удастся из-за пандемии, она пройдет виртуально. "Я взял сегодня сюда фото своего отца, который, будучи 17-летним студентом в Ленинграде, добровольно пошел на фронт и окончил войну в 1945-м в Берлине", - сообщил он, подняв фото отца - Алексея Небензи.

Российский постпред также рассказал, что его самого назвали Василием в честь его дяди, погибшего во время войны.

"27 млн жителей Советского Союза погибли в этой войне, две трети из них - гражданское население, - напомнил дипломат коллегам в Совете Безопасности. - Почти каждая российская семья потеряла одного или нескольких родственников".

"Я хочу донести, как священна эта Победа для нас, она стала частью нашего ДНК", - подчеркнул он, указав, что сейчас "некоторые пытаются политически изменить это ДНК". "75 лет назад Красная армия вместе со своими союзниками освободила мир от нацизма. Эта Победа - общее достояние всего человечества и памятник единству всех людей перед беспрецедентным злом", - заключил Небензя.

Теги
СШАРоссияНебензя, Василий Алексеевич75-летие Победы
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