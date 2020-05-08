В МИД Белоруссии прокомментировали лишение аккредитации группы Первого канала

МИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Лишение аккредитации в Белоруссии корреспондента российского Первого канала Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка не означает закрытие корпункта в Минске. Об этом ТАСС в пятницу сказал пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Корреспондентский пункт остается открытым, соответственно для работы в Белоруссии может быть направлен другой корреспондент, для этого руководство канала может подать документы на аккредитацию в установленном порядке", - сказал дипломат. В отношении Кручинина он отметил, что тот не может заниматься в Белоруссии профессиональной деятельностью, но въезд ему в страну не запрещен, он может находиться в республике как частное лицо. Российский журналист в настоящее время покинул Белоруссию, так как был зарегистрирован в миграционных органах в связи с работой журналистом и на основании аккредитации. "При аннулировании аккредитации, дающей право на осуществление журналистской деятельности, легальные основания для его нахождения в Беларуси исчезли", - сказал дипломат.

Что касается оператора, имеющего белорусское гражданство, у которого также отозвана аккредитация, пресс-секретарь МИД сказал, что тот не может работать в Белоруссии на российский Первый канал.

МИД Белоруссии 6 мая сообщил о лишении аккредитации съемочной группы Первого канала "в связи с распространением информации, не соответствующей действительности". Вместе с тем, белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" раскритиковал российских коллег с Первого канала за серию репортажей о ситуации с коронавирусом в Белоруссии. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.