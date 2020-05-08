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75-летие Победы

Путин поздравил Назарбаева с 75-летием Победы

Российский лидер выразил уверенность, что "славные традиции дружбы и взаимопомощи будут и впредь служить прочной основой для развития отношений стратегического партнерства" между двумя странами

НУР-СУЛТАН, 8 мая. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил поздравительную телеграмму от лидера России Владимира Путина по случаю празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Назарбаева в пятницу.

"Отмечая этот священный праздник, мы с признательностью вспоминаем о несгибаемом мужестве и беспримерном героизме наших отцов и дедов, плечом к плечу защищавших родную землю и спасших мир от угрозы нацизма. Уверен, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, унаследованные от старших поколений, будут и впредь служить прочной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - говорится в телеграмме Путина, которую цитирует пресс-служба.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич75-летие Победы
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