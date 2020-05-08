На Северном Кавказе коронавирусом за сутки заразились около 400 человек

ПЯТИГОРСК, 8 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в регионах Северного Кавказа за сутки выросло почти на 400 человек, общее число инфицированных превысило 8,3 тыс, сообщают региональные оперштабы. Ряд регионов намерены продлить ограничительные режимы, чтобы сдержать распространение инфекции, в то время как в других планируется ввести некоторые послабления.

Новые случаи заражения

По оперативной информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе, всего в округе 8327 человек с диагнозом "коронавирус", умерли 89 человек, выздоровели 1819. В больницах округа в тяжелом состоянии находятся 206 пациентов, в состоянии средней тяжести - 126 человек. Как и прежде, наибольшее число заразившихся коронавирусом в округе выявлено в Дагестане, где за сутки зафиксировано 96 новых случаев заражения, в целом получены 2468 положительных результатов, из них 17 человек умерли, 507 выздоровели.

В Кабардино-Балкарии на 8 мая зарегистрировано 1089 случаев заражения коронавирусом, 81 человек заразился за последние сутки, в том числе четыре реаниматолога, работающих в госпитале особо опасных инфекций. По словам министра здравоохранения региона Рустама Калибатова, врачи проходят лечение, их состояние оценивается как средней степени тяжести. На самоизоляцию под медицинское наблюдение отправлены 16 сотрудников госпиталя, имевших с ними контакт.

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Северной Осетии превысило 1,5 тыс. человек, за сутки прирост составил 69 человек, при этом 266 выздоровели, 10 умерли.

Коронавирус подтвержден за сутки еще у 56 человек на Ставрополье, общее число заразившихся выросло до 943. Как сообщили в министерстве здравоохранения края, в медучреждениях региона к приему и оперативному оказанию медицинской помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике задействованы 2329 инфекционных коек. На сегодняшний день более 88% из них свободны. Кроме того, свободны также более чем на 97% реанимационные койки.

В Ингушетии за последние сутки зафиксирован 41 новый случай заражения коронавирусом, всего в республике 1108 инфицированных, из которых 415 человека госпитализированы. В Чечне число инфицированных увеличилось на 31 человек - до 705 случаев, 322 пациента выздоровели, 8 умерли. Меньше всего новых случаев заражения коронавирусом за минувший четверг зафиксировано в Карачаево-Черкесской Республике, там выявлено 14 человек с коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии 478 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 41 человек выздоровели, трое умерли.

Открытие рынков и масочный режим

В курортном Пятигорске, где в середине апреля был введен карантин, планируют постепенно смягчать режим самоизоляции. По информации городской администрации, продуктовые рынки смогут начать работу 10 мая при выполнении всех предписаний Роспотребнадзора, а также строгом соблюдении масочного режима.

"При этом маски обязаны носить не только продавцы, охранники и другой обслуживающий персонал, но и покупатели. Без маски попасть на территорию рынка не получится. За тем, как соблюдаются эти правила, будут следить специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по Пятигорску, представители администрации города и сотрудники правоохранительных органов. В случае выявления нарушений, руководство рынка будет не только незамедлительно уведомлено о закрытии объекта и полном прекращении торговли, но и привлечено к ответственности в соответствии с законом", - отметили в администрации.

В Чечне и КЧР введены масочные режимы. В Кабардино-Балкарии маски обязательны в общественных местах и при передвижении в транспорте. Введенные ограничительные меры в большинстве субъектов округа будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Глава Ингушетии подписал указ, согласно которому жителям региона также рекомендовано в общественных местах, общественном транспорте, включая легковое такси, находиться в средствах защиты, в том числе масок. Для того, чтобы поддержать людей, глава республики Махмуд-Али Калиматов инициировал акцию по раздаче на улицах пешеходам и автомобилистам на дорогах медицинских масок.

К 1 июня к возобновлению работы готовится всесезонный курорт "Армхи", который расположен в горном районе Ингушетии. "По словам туроператоров, запросы есть, людям интересно, все ждут решения в регионах о продлении режима самоизоляции либо сокращении срока, это если говорить о туристических группах. А физические лица, туристы-индивидуалы пишут и звонят нам ежедневно, интересуются, когда же мы откроемся. Оздоровительный туризм - большой тренд, а после отмены карантина с новой силой необходимо укреплять свой иммунитет", - сказали ТАСС в пресс-службе курорта.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.