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Кадыров рассказал, что Путин выразил ему слова поддержки накануне годовщины гибели отца

Глава Чечни также отметил, что с помощью президента в регионе установился мир, процветание и жизнь без следов войны

ГРОЗНЫЙ, 8 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему накануне очередной годовщины гибели его отца позвонил президент РФ Владимир Путин и выразил слова поддержки. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Владимир Владимирович отметил, что помнит об этой скорбной дате, вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи и видит плоды его наследия. С тех пор, как не стало моего дорогого отца Ахмата-Хаджи Кадырова, прошло 16 лет, но до сих пор мне тяжело смириться с этой утратой, поэтому сегодня мне было очень приятно услышать от нашего президента слова поддержки" - написал Кадыров.

Он добавил, что благодаря поддержке Путина в регионе установился мир, процветание и жизнь без следов войны. "Чеченский народ и команда первого президента республики никогда не забудет вашу помощь и никогда не подведет вас", - написал глава Чечни.

Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность президента Чеченской республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он трагически погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияКадыров, Ахмат АбдулхамидовичЧечня
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