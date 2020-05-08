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Пандемия коронавируса нового типа

Очное обучение с 18 мая возобновят выпускные классы колледжей и школ Белгородской области

При проведении занятий будет соблюдаться не только необходимая дистанция между школьниками и студентами, но и обязательное ношение защитных масок

КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Обучение в очном формате с 18 мая возобновят учащиеся выпускных классов и курсов в школах, колледжах и техникумах Белгородской области, сообщили журналистам в оперштабе региона по борьбе с распространением коронавируса.

"С 18 мая к привычному режиму учебы вернутся школьники выпускных классов - 9 и 11. Большая часть очных занятий будет проходить по тем предметам, по которым дети будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. На очную учебу вернутся также студенты выпускных курсов колледжей - 3 и 4 и курса", - сказали в оперштабе.

При проведении занятий, как отметили в правительстве региона, будет соблюдаться не только необходимая дистанция между школьниками и студентами, но и обязательное ношение защитных масок. При этом дистанционный формат обучения сохранится для школьников с 1 по 9 классы, а также десятиклассников, студентов колледжей первого и второго курсов, а также у студентов всех курсов высших учебных заведений Белгородской области. Школы-интернаты продолжат работу в закрытом режиме.

К 8 мая в Белгородской области выявили 613 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время 118 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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