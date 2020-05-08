Петербург представил ролик о русской кухне для флешмоба Всемирной туристской организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург представил видеоролик о русской кухне в рамках флешмоба Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), инициированного в поддержку мировой индустрии путешествий. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

"Гастрономический туризм всегда был одним из самых популярных направлений Петербурга. В сложившейся непростой ситуации проведение таких акция это хорошая возможность для российских поваров рассказать всему миру о наших уникальных кулинарных традициях. И мы поддерживаем эту инициативу", - привели в пресс-службе слова председателя комитета Евгения Панкевича.

Ролик знакомит с рецептами, процессом приготовления и вариантами подачи таких традиционных блюд, как каравай и гурьевские блины с икрой.

Санкт-Петербург летом этого года должен был принять Всемирный конгресс шеф-поваров, но в конце марта стало известно, что мероприятие отменено из-за пандемии коронавируса. В ролике приводятся слова президента Национальной ассоциации кулинаров России Виктора Беляева о том, что богатство и разнообразие национальной кухни страны должно было стать ключевой темой этого конгресса.

В комитете отметили, что в мировой онлайн-флешмоб с хештегом #traveltomorrow включились шеф-повара и производители из более чем 40 регионов РФ, от Арктики до Юга России, регионы "Золотого кольца", от Сибири до Урала, от Северного Кавказа до Дальнего Востока. Участники делятся главным блюдом своей страны, региона, показывая, "как кулинарное наследие отражает ощущение общности и культуры, которое может пересекать границы и поддержать мечту о путешествиях через гастрономию и кулинарию", - добавили в ведомстве.