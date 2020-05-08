ВОЗ: ликвидация оспы 40 лет назад говорит о том, что победа над COVID-19 достижима

ЖЕНЕВА, 8 мая. /ТАСС/. Ликвидация 40 лет назад оспы как угрозы для человечества служит напоминанием о том, что победа на коронавирусом возможна, если страны объединят свои усилия в борьбе с ним. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что 8 мая 1980 года ВОЗ "официально заявила, что мир и все его народы одержали победу над оспой". "Это была первая и на сегодняшний день единственная из человеческих болезней, ликвидированная во всемирном масштабе", - сказал глава ВОЗ.

"Победа человечества над оспой - это напоминание о том, чего можно достичь, когда страны объединяют силы для борьбы с общей угрозой", - подчеркнул генеральный директор. По его словам, в борьбе с COVID-19 "используются многие из инструментов", которые применялись в борьбе с оспой, а затем с лихорадкой Эбола.

Назвав ликвидацию оспы "величайшим триумфом в истории общественного здравоохранения", Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что добиться этой цели помогло наличие вакцины. ВОЗ в настоящее время работает вместе с партнерами "над ускорением разработки вакцины против COVID-19, которая станет важнейшим инструментом в контроле над передачей вируса". Однако при всей важности вакцины "только ее одной недостаточно", сказал глава ВОЗ. "Решающим фактором в победе над оспой была глобальная солидарность", - констатировал он, напомнив, что "в разгар холодной войны Советский Союз и Соединенные Штаты Америки объединили усилия в борьбе с общим врагом".

"Такая же солидарность, основанная на национальном единстве, требуется сейчас больше, чем когда-либо, для победы над COVID-19", - продолжил глава ВОЗ. Он сообщил, что на реализацию обновленного плана ВОЗ по борьбе с коронавирусом до конца 2020 года потребуется $1,7 млрд. Часть средств уже поступила, поэтому на настоящий момент необходимо изыскать $1,3 млрд. Генеральный директор заверил, что ВОЗ продолжит оказывать поддержку странам, которые в ней нуждаются.

История борьбы с оспой

Натуральная оспа вызывается вирусом вариола. Передается воздушно-капельным путем, а также через предметы, с которыми контактировал инфицированный. Инкубационный период - 7-17 дней. Заболевание начинается с резкого повышения температуры, головной боли, нередко тошноты и рвоты. Через 2-3 дня температура спадает, на коже и слизистых появляется узелково-пузырчатая сыпь, оставляющая после себя рубцы (оспины). В 30% случаев наблюдается летальный исход, при редких формах (сливная, геморрагическая, пурпурная) смертность достигает 70% и более высокого уроня.

Справиться с болезнью удалось благодаря реализуемой со второй половины 1960-х годов глобальной программе ВОЗ по вакцинации. Последний случай заболевания человека натуральной оспой был зафиксирован 26 октября 1977 года в Сомали. Официально о победе над болезнью было объявлено в 1980 году. Право на хранение вируса и проведение исследований имеют только две лаборатории: российский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Кольцово, Новосибирская область) и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, штат Джорджия).