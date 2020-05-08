Губернатор штата Нью-Йорк заявил о снижении числа смертей из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Число умерших пациентов с коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки снизилось, а число новых заболевших в последние дни остается примерно на одном уровне. Об этом сообщил в пятницу губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции, которую транслировал нью-йоркский телеканал N-Y-1.

"За минувшие сутки умерли 216 человек, а днем ранее - 231, - сообщил он. - Число умерших все еще очень велико". По его словам, число поступающих в больницу новых пациентов не увеличилось в последние дни и остается на уровне около 600 в сутки.

"Многие задаются вопросом о том, достигли ли мы плато, - продолжил он. - Мы надеемся, что вскоре последует резкое снижение числа заболевших". Губернатор не исключил, что это может произойти к середине июня.

По словам губернатора, в штате выявлено 73 случая заболевания у детей, которые могут быть вызваны коронавирусом. Один 5-летний ребенок в четверг умер. "Мы не думали, что будут страдать дети, - подчеркнул он. - Мы очень внимательно изучим сложившуюся ситуацию".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75,8 тыс. человек, в том числе более 26 тыс. - в штате Нью-Йорк.