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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса

Употребление табака, напротив, увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме, отметила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове

ЖЕНЕВА, 8 мая. /ТАСС/. Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме. Об этом заявила в пятницу эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, комментируя появившуюся в последние дни информацию о том, что курильщики меньше заражаются коронавирусом.

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"Вред курения хорошо известен, - подчеркнула она. - Мы знаем, что миллионы людей ежегодно умирают из-за употребления табака. COVID-19 - это респираторное заболевание, а курение наносит ущерб легким".

"В нескольких работах исследуется присутствие курильщиков среди госпитализированных пациентов, - обратила внимание ван Керкхове. - Эти исследования не оценивают, защищает ли курение от заболевания, и не утверждают этого. Мы знаем о вреде курения. Существует ряд опубликованных исследований о том, что курильщики, заразившиеся инфекцией, подвержены более высокому риску тяжелого протекания заболевания, необходимости вентиляции легких, помещения в отделение интенсивной терапии и смерти".

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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