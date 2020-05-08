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Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.

"Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций <…> временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных организаций) до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления", - говорится в приказе.

Добавляется, что реализацию образовательных программ следует продолжить с применением дистанционных технологий.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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