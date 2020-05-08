Жителей Ярославской области обязали носить маски

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Ярославской области обязали жителей региона с 16 мая пользоваться в общественных местах защитными масками. До этого момента такое требование носит рекомендательный характер, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На территории Ярославской области с 10 мая вводится рекомендательный масочный режим <…> Он продлится по 15 мая и с 16 мая он станет обязательным до отмены специальным распоряжением", - говорится в сообщении.

Маски и респираторы необходимо носить в общественном транспорте, в том числе в такси, а также на остановках, вокзалах, автозаправках, в медицинских организациях, аптеках, магазинах. Также маски необходимо носить сотрудникам продолжающих работу предприятий. Правительство региона разработает меры, которые помогут сделать маски максимально доступными населению.

В Ярославской области до 31 мая продлеваются ранее установленные ограничительные мероприятия. "Сохраняется запрет на массовые собрания и обязательное соблюдение режима изоляции для жителей старше 65 лет", - уточняет пресс-служба.

В регионе за сутки выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 993. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 145 человека, умерли 11.