В Ленобласти запустили чат-бот с инструкциями по мерам поддержки в связи с пандемией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Чат-бот "Ленинградский помогатор", который поможет жителям узнать о региональных мерах поддержки в связи с распространением коронавируса, запустили в Ленинградской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Мы все привыкли общаться с чат-ботами, например, в наших мобильных банковских приложениях. Впервые этот современный и удобный сервис решили применить для поиска социально-значимой информации. Жителям теперь будет гораздо проще узнать об антикризисных мерах, которых в Ленинградской области уже принято более 50 по самым разным направлениям. Чтобы разобраться в них, теперь не нужно искать информацию на разных сайтах или в нормативно-правовых актах, бот сориентирует и выдаст все инструкции", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора по внутренней политике Алексея Кондрашова.

Интерактивный сервис может, к примеру, подсказать, как оформить денежные выплаты, пособия или получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, оставить заявку на помощь волонтеров. Предприниматели смогут узнать об оформлении микрозайма, кредитных и налоговых каникул или отсрочки по арендной плате. "Если же бот не найдет нужный ответ, с жителем свяжется консультант", - добавили в пресс-службе, уточнив, что меры поддержки будут регулярно дополняться.

Отмечается, что сервис работает в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram, он доступен круглосуточно. Проект разработали специалисты регионального отделения партии "Единая Россия" совместно с правительством Ленинградской области.