Как на Юге России готовятся ко Дню Победы в условиях пандемии

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа, где за последние сутки было выявлено почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, готовятся отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в условиях самоизоляции: жители планируют петь военные песни с балконов, а ветеранов поздравят специальные мобильные бригады концертами во дворах.

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

С начала пандемии в регионах ЮФО было выявлено 5684 случая заражения (380 - за последние сутки). Коронавирус подтвержден у 1732 человек в Краснодарском крае, 1594 - в Ростовской области, 673 - в Астраханской области, 791 - в Волгоградской, 445 - в Калмыкии, 154 - в Адыгее, 177 - в Крыму и 118 в Севастополе. Выздоровел 1431 человек, 70 человек - умерли.

Парады в море и в воздухе

В Севастопольской бухте в День Победы состоится парад кораблей разных типов, с 6 мая их начали выстраивать вдоль берега. На воду в бухте будут возложены венки и цветы в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В это время все корабли парадной линии произведут по три холостых артиллерийских выстрела, также церемония будет сопровождаться сигналами корабельных сирен и колокольным перезвоном городских православных соборов и церквей. После этого состоится авиашоу, а вечером запланирован праздничный салют.

Авиация Южного военного округа (ЮВО) проведет демонстрационные полеты в 12 городах на территории округа - всего будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета. Самолеты и вертолеты пролетят парадным строем к 75-летию Победы над Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Каспийском, Новороссийском, Краснодаром и Владикавказом. Демонстрационные полеты также смогут увидеть жители Ставрополя, Севастополя, Керчи, Грозного, Астрахани, Ейска. А в Волгограде состоится автомобильный ретро-пробег: 18 автомобилей проедут по улицам города, заезжая во дворы, где живут ветераны.

В Адыгее волонтеры начали адресно вручать ветеранам подарки. По словам председателя комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскера Шхалахова, во всех муниципалитетах уже организовали вручение поздравительных открыток от имени главы Адыгеи 127 участникам Великой Отечественной войны. Мурат Кумпилов планирует лично по телефону связаться с ветеранами.

Кроме того, в Краснодарском крае продолжаются персональные концерты для ветеранов по месту жительства. Мобильные концертные бригады передвигаются на стилизованных грузовиках, из громкоговорителей которых разносятся песни военных лет.

В канун юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Крыму в городе-герое Керчи также стартовала патриотическая акция "Парад у дома ветерана". Глава администрации города Сергей Бороздин и командование воинской части приняли участие в парадах во дворах, где проживают ветеран Александр Рыженко и Николай Головин. Перед ветеранами прошли праздничные парадные расчеты военнослужащих двух воинских частей с духовым оркестром, а также выступление "фронтовой" бригады, которая в годы войны доставляла продовольствие, оружие на фронт и создавала особую атмосферу.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал жителей региона не выходить 9 Мая из своих домов и квартир, чтобы не допустить новых заражений коронавируса. "Завтра у нас великий праздник - День Победы. Прошу вас, понимая и поддерживая те чувства, которые у вас есть за ваших родных, уважение и гордость к своим близким, желание их поддержать и вспомнить о них, я прошу вас, не выходите завтра на салют смотреть, пожалуйста, не нужно устраивать демонстрации. Это такой праздник, когда можно в семейном кругу встретить и вспомнить своих родных и близких", - сказал он.

Песни с балконов и свечи в окнах

В Астраханской области 9 мая пройдет акция #поемдвором. Региональный Минкульт предлагает жителям области выйти с утра на балконы и одновременно спеть несколько патриотических песен. Помогать жильцам будут профессиональные артисты. Программа рассчитана на полчаса и начнется в 10:00 по местному времени (9:00 мск). Одновременно исполнить песню "День Победы" астраханцам предлагают и вечером, после минуты молчания.

В Адлерском районе Сочи во дворе жилого комплекса на улице Кирпичной состоится массовое исполнение песни "День Победы". Спеть сочинцы смогут прямо на своих балконах. Кроме того, вечером 9 мая в Сочи стартует всероссийская акция "Фонарики Победы".

"Всем, кто хочет присоединиться к акции, нужно будет выключить свет в квартире и зажечь его в окне - с помощью любого гаджета. В этом году из-за пандемии мы не сможем выйти на улицу вместе со всей страной в составе "Бессмертного полка", поэтому горожанам предлагаются вот такие альтернативные способы объединения", - привели в пресс-службе слова начальника управления молодежной политики администрации Сочи Отто Савицкого. Это могут быть свечи, бытовые фонари или фонарики смартфонов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.