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Пандемия коронавируса нового типа

В самом крупном очаге коронавируса Ленобласти выздоровела половина заразившихся

Речь идет о нелегальном хостеле, который расположен во Всеволожском районе региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Число инфицированных в самом крупном очаге заражения коронавирусом в Ленинградской области - на территории нелегального хостела во Всеволожском районе региона - сократилось вдвое. Выздоровели 66 и 123 заразившихся, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"На сегодня 66 человек поправились, диагноз был подтвержден у 123", - рассказала собеседница агентства.

Нелегальный хостел в деревне Новосергиевке, где проживали иностранные граждане, выявили в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции. Всего на его территории находились 472 человека, из них 123 заразились коронавирусом. Из-за большого числа людей, контактировавших с заразившимися, было принято решение организовать палаточный госпиталь в границах населенного пункта рядом с хостелом, чтобы локализовать очаг.

По данным СК, после проверки Роспотребнадзора нескольким проживающим в хостеле лицам выдали предписание о необходимости соблюдения самоизоляции. Юрлицу, в субаренде у которого находится хостел, было выдано предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако сотрудники юрлица надлежащие меры не приняли, что повлекло выявление новых случаев заражения у проживающих в хостеле.

Владельцу здания хостела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что один из постояльцев хостела умер в больнице, причины смерти устанавливаются. Владелец здания свою вину не признает.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1 354 человека, выздоровели 366, умерли четверо.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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