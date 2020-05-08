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Одна из участниц освобождения Парижа от нацистов умерла в возрасте 101 года

В партизанском отряде она выполняла функции связиста, перевозила секретные документы, а также оружие и боеприпасы

ПАРИЖ, 8 мая. /ТАСС/. Сесиль Роль-Танги, участница парижского подразделения Внутренних французских сил (FFI), одного из крупнейших партизанских отрядов движения Сопротивления, умерла в пятницу в возрасте 101 года. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на заявление семьи.

"Ушла одна из последних фигур внутреннего французского Сопротивления и освобождения Парижа в августе 1944 года, - гласит послание. - Она умерла у себя дома в [коммуне] Монто (департамент Луар и Шер, Центральная Франция - прим. ТАСС)".

Сесиль была замужем за Анри Роль-Танги, командиром парижской ячейки FFI. В партизанском отряде она выполняла функции связиста, перевозя секретные документы, а также оружие и боеприпасы. В ночь с 18 на 19 августа 1944 года она напечатала и расклеила по городу листовки с призывом к горожанам взяться за оружие и освободить столицу. 20 августа она вместе с мужем в катакомбах под площадью Данфер-Рошро помогла организовать командный пункт сил Сопротивления. После пяти дней ожесточенных боев город был освобожден.

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