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75-летие Победы

Акция "Бессмертный полк" прошла в посольстве России в Болгарии в преддверии Дня Победы

С учетом неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации пришлось серьезно скорректировать планы по мероприятиям, отметил глава дипмиссии Анатолий Макаров
© Игорь Ленкин/ТАСС

СОФИЯ, 8 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" и праздничный прием в преддверии Дня Победы прошли в пятницу в посольстве РФ в Болгарии. В связи с ограничениями, введенными в стране в связи с пандемией коронавируса, в праздничном событии приняли участие сотрудники дипломатического представительства и члены их семей, представители российских организаций, работающих в Болгарии.

"Прием в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны проводится в необычных условиях. С учетом неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации нам пришлось серьезно скорректировать планы по мероприятиям, посвященным этой знаменательной дате, но внутренний прием мы отменить не могли. 75 лет назад именно наши деды и отцы одержали победу в самой тяжелой и кровопролитной войне, унесшей жизни около 27 млн советских граждан и ставшей самым тяжелым по драматизму и лишениям испытанием для всех наших соотечественников, для каждой семьи. Память об этой войне - это глубоко личная история большинства россиян", - отметил в своем приветствии посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

Дипломат подчеркнул, что в Болгарии обязательно и в полном объеме пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

"Мы будем проводить обязательно все мероприятия, которые вынужденно отложили в период эпидемиологической войны, по-другому эту пандемию назвать нельзя. Но дело чести для нас с вами отдать почести нашим предкам, нашим защитникам уже сейчас, а потом мы еще раз, но уже более торжественно отметим наш праздник в Болгарии. Сделаем это, как только придет время", - пообещал Макаров.

В посольстве РФ прошел в пятницу прошел праздничный концерт, кульминацией которого стало торжественное шествие "Бессмертного полка": дети сотрудников дипмиссии - несколько десятков ребят - вышли на сцену с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны.

9 мая представители посольства РФ возложат венки к памятнику Советской армии и братской могиле офицеров и солдат в софийском квартале Лозенец.

Теги
БолгарияРоссия75-летие Победы
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