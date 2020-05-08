{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти регионов ЦФО продлевают самоизоляцию

При этом с 12 мая значительно расширится перечень возобновивших работу предприятий

ТАСС, 8 мая. Власти большинства регионов Центрального федерального округа (ЦФО), где ранее действовал режим обязательной самоизоляции, продлили ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом до 31 мая. При этом с 12 мая значительно расширится перечень возобновивших работу предприятий среди них - торговые центры, ломбарды, парикмахерские и химчистки, сообщили ТАСС в областных правительствах и региональных штабах по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлено 910 новых случаев коронавирусной инфекции, число заразившихся с начала пандемии превысило 16,2 тыс. человек.

"Действие режима самоизоляции не прекращается. Согласно последней редакции распоряжения, деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, объектов общественного питания, стоматологических клиник, а также объектов розничной и оптовой торговли (кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости) приостановлена до 31 мая включительно", - сообщили в администрации Курской области.

Также решение о продлении обязательной самоизоляции до конца месяца приняли в Липецкой, Калужской, Брянской, Орловской областях. Самоизоляция для жителей Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Воронежской областей действует до особого распоряжения и улучшения эпидемиологической обстановки. При этом почти во всех регионах округа продолжит действовать распоряжение об обязательном ношении защитных масок в общественных местах. Например, в Воронеже с 12 мая запрещается вход в общественный транспорт без средств защиты органов дыхания.

"Граждане должны быть в маске при любых контактах с людьми - в магазине, транспорте, на автозаправке. Также мы закрепляем обязанность для представителей сферы услуг носить не только маски, но и перчатки. Кроме того, мы возобновляем с 12 мая работу промышленных предприятий и всех организаций, деятельность которых не ограничена, указом губернатора", - отметил в ходе брифинга в пятницу глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Кроме того, режим карантина из-за неблагополучной эпидситуации с 8 мая вводится в поселках Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального Владимирской области.

Возобновление работы предприятий

При продлении обязательной или рекомендованной самоизоляции в Ивановской, Брянской, Костромской, Белгородской областях перечень организаций, возобновляющих работу с 12 мая, существенно расширился. Среди них - компании, оказывающие услуги по химчистке, ремонту бытовой техники, одежды и обуви, микрофинансовые организации, торговые центры, парикмахерские.

"С 12 мая в Белгородской области начнут работать торговые центры, зоопарки и летние площадки заведений общественного питания", - сообщили в опершатбе региона.

Около 3,5 тыс. организаций, приостановивших работу из-за пандемии коронавируса, а также более 3 тыс. индивидуальных предпринимателей с 12 мая начнут работать в Костромской области. В настоящее время в регионе временно не работают из-за пандемии 35 тыс. человек. Также с 12 мая в области смогут начать работу магазины розничной торговли непродовольственной группы, имеющие отдельный вход.

В Ивановском регионе с 12 мая родители смогут выходить на прогулки с детьми, также возобновятся велосипедные прогулки. При соблюдении санитарных правил и вне специальных площадок занятия спортом на свежем воздухе разрешат жителям Курской области.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Вологодской области восстановили размытые паводком дороги в Сямженском районе
Ранее вышедшие из берегов реки разрушили дорожное полотно в центре села Сямжа, которое находится близ федеральной трассы М-8
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС