Власти регионов ЦФО продлевают самоизоляцию

ТАСС, 8 мая. Власти большинства регионов Центрального федерального округа (ЦФО), где ранее действовал режим обязательной самоизоляции, продлили ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом до 31 мая. При этом с 12 мая значительно расширится перечень возобновивших работу предприятий среди них - торговые центры, ломбарды, парикмахерские и химчистки, сообщили ТАСС в областных правительствах и региональных штабах по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлено 910 новых случаев коронавирусной инфекции, число заразившихся с начала пандемии превысило 16,2 тыс. человек.

"Действие режима самоизоляции не прекращается. Согласно последней редакции распоряжения, деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, объектов общественного питания, стоматологических клиник, а также объектов розничной и оптовой торговли (кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости) приостановлена до 31 мая включительно", - сообщили в администрации Курской области.

Также решение о продлении обязательной самоизоляции до конца месяца приняли в Липецкой, Калужской, Брянской, Орловской областях. Самоизоляция для жителей Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Воронежской областей действует до особого распоряжения и улучшения эпидемиологической обстановки. При этом почти во всех регионах округа продолжит действовать распоряжение об обязательном ношении защитных масок в общественных местах. Например, в Воронеже с 12 мая запрещается вход в общественный транспорт без средств защиты органов дыхания.

"Граждане должны быть в маске при любых контактах с людьми - в магазине, транспорте, на автозаправке. Также мы закрепляем обязанность для представителей сферы услуг носить не только маски, но и перчатки. Кроме того, мы возобновляем с 12 мая работу промышленных предприятий и всех организаций, деятельность которых не ограничена, указом губернатора", - отметил в ходе брифинга в пятницу глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Кроме того, режим карантина из-за неблагополучной эпидситуации с 8 мая вводится в поселках Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального Владимирской области.

Возобновление работы предприятий

При продлении обязательной или рекомендованной самоизоляции в Ивановской, Брянской, Костромской, Белгородской областях перечень организаций, возобновляющих работу с 12 мая, существенно расширился. Среди них - компании, оказывающие услуги по химчистке, ремонту бытовой техники, одежды и обуви, микрофинансовые организации, торговые центры, парикмахерские.

"С 12 мая в Белгородской области начнут работать торговые центры, зоопарки и летние площадки заведений общественного питания", - сообщили в опершатбе региона.

Около 3,5 тыс. организаций, приостановивших работу из-за пандемии коронавируса, а также более 3 тыс. индивидуальных предпринимателей с 12 мая начнут работать в Костромской области. В настоящее время в регионе временно не работают из-за пандемии 35 тыс. человек. Также с 12 мая в области смогут начать работу магазины розничной торговли непродовольственной группы, имеющие отдельный вход.

В Ивановском регионе с 12 мая родители смогут выходить на прогулки с детьми, также возобновятся велосипедные прогулки. При соблюдении санитарных правил и вне специальных площадок занятия спортом на свежем воздухе разрешат жителям Курской области.