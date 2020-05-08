В КЧР ко Дню Победы выпустили "Дневник памяти" об участниках войны

ЧЕРКЕССК, 8 мая. /ТАСС/. Биографический сборник о жизни 29 участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и РФ, выходцев из Карачаево-Черкесии (КЧР), выпустили в республике в честь 75-летия Победы. Сборник содержит иллюстрации учеников художественных школ региона, рассказал ТАСС министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

"При поддержке главы КЧР Рашида Темрезова в рамках объявленного Года памяти и славы выпущен краткий биографический сборник материалов "Дневник нашей памяти", в котором представлены статьи о 29 участниках Великой Отечественной войны - Героях Советского Союза и Российской Федерации", - рассказал Кумуков.

По его словам, сборник посвящен выходцам из Карачаево-Черкесии, а иллюстрации к изданию подготовлены учениками художественных школ. "Все они - наши земляки, представители разных народов нашей многонациональной и дружной Карачаево-Черкесии, каждый из них совершил свой бессмертный подвиг не ради славы и наград, а ради спокойной жизни и мирного труда на родной земле. Особенность издания заключается в том, что каждый биографический очерк сопровождается иллюстрацией, выполненной учащимися детских художественных школ КЧР, для которых подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стала хорошим творческим импульсом", - сказал министр, отметив, что сборники будут переданы школам и авторам рисунков.

Руководитель министерства обратил внимание, что история предков учит ценить братские отношения между народами. "Через художественное восприятие детей разных национальностей проходят важные исторические события нашей общей великой Родины, восстанавливается духовная связь поколений: дети рисуют отважных героев, их подвиги, тем самым внося свой вклад в сохранение памяти о тех, кто подарил нам мир. Извлекая уроки из прошлого и зная разрушительную силу войны, мы понимаем, что мир надо отстаивать, за него надо бороться, а это можно сделать, только сохраняя и приумножая все лучшее, что у нас есть, в память о наших великих предках", - заключил Кумуков.

Из Карачаево-Черкесии на фронт ушли 46 тыс. человек, почти половина не вернулась с полей сражений. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 19 уроженцам республики присвоено звание Героя Советского Союза, 10 - Героя России, семь человек стали полными кавалерами ордена Славы.