Воробьев сообщил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье остается напряженной

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Подмосковье остается напряженной, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

"По коронавирусу ситуация по-прежнему напряженная. Потому что нагрузка запредельная. Вот сегодня за ночь мы прибавили где-то 300 коек. Это говорит о том, что мы и дальше должны готовиться к приему пациентов", - сказал Воробьев.

По его словам, поступают жалобы на скорую помощь. Воробьев объяснил, что сейчас много госпитализаций, процедура приема пациентов более сложная, чем в обычное время, и предполагает проведение дополнительных обследований.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Московская область занимает второе место среди субъектов РФ по количеству зафиксированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего на данный момент в регионе выявлено 18 350 случаев инфицирования, умерли 175 заболевших. Выздоровели 813 человек.