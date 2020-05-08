Власти Прикамья обеспечат связью деревню, где дети с вышки отправляли домашнее задание

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому Министерству информационного развития и связи (МИРС) обеспечить деревню Новопетровка Октябрьского района, где проживают порядка 130 человек, интернетом и связью после того как ряд СМИ сообщил, что местные школьники залезли на телевышку для отправки учителю домашнего задания. Из-за этого школа поставит ребят на учет в "группу риска", а учительницу за общение с журналистами привлекут к дисциплинарной ответственности.

"Министерство информационного развития и связи края прорабатывает вопрос о доступности для местных жителей интернета и сотовой связи. Никаких мер дисциплинарной ответственности к кому-либо из учителей на сегодняшний день не применялось", - приводятся в сообщении на сайте краевого правительства слова пресс-секретаря Махонина Станислава Шубина.

По информации МИРС, в настоящий момент Новопетровка подключена к 2G, соединение обеспечивает оператор "Мегафон", скорость передачи данных - 128 Кб/с. "Согласно новым поправкам в законодательство, деревня Новопетровка попадает в федеральную программу "Устранение цифрового неравенства" (УЦН - обеспечение интернетом населенных пунктов от 100 до 500 человек). Благодаря программе в населенном пункте проводится оптоволоконный кабель для обеспечения населения интернетом", - поясняют в Минсвязи региона.

Сроки выполнения программы корректируются, их устанавливает компания, которая будет заниматься УЦН.