{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Прикамья обеспечат связью деревню, где дети с вышки отправляли домашнее задание

В настоящий момент деревня Новопетровка подключена к сети 2G, соединение обеспечивает оператор "Мегафон", скорость передачи данных - 128 Кб/с

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому Министерству информационного развития и связи (МИРС) обеспечить деревню Новопетровка Октябрьского района, где проживают порядка 130 человек, интернетом и связью после того как ряд СМИ сообщил, что местные школьники залезли на телевышку для отправки учителю домашнего задания. Из-за этого школа поставит ребят на учет в "группу риска", а учительницу за общение с журналистами привлекут к дисциплинарной ответственности.

"Министерство информационного развития и связи края прорабатывает вопрос о доступности для местных жителей интернета и сотовой связи. Никаких мер дисциплинарной ответственности к кому-либо из учителей на сегодняшний день не применялось", - приводятся в сообщении на сайте краевого правительства слова пресс-секретаря Махонина Станислава Шубина.

По информации МИРС, в настоящий момент Новопетровка подключена к 2G, соединение обеспечивает оператор "Мегафон", скорость передачи данных - 128 Кб/с. "Согласно новым поправкам в законодательство, деревня Новопетровка попадает в федеральную программу "Устранение цифрового неравенства" (УЦН - обеспечение интернетом населенных пунктов от 100 до 500 человек). Благодаря программе в населенном пункте проводится оптоволоконный кабель для обеспечения населения интернетом", - поясняют в Минсвязи региона.

Сроки выполнения программы корректируются, их устанавливает компания, которая будет заниматься УЦН.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Молния
Источник: дело заказчика убийства Старовойтовой выделено в отдельное производство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС