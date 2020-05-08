{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп и Пенс не контактировали с заразившимся коронавирусом сотрудником Белого дома

Имя и должность заболевшего чиновника не уточняются

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс в последнее время не контактировали с сотрудником Белого дома, у которого выявили заражение новым коронавирусом. Об этом заявил в пятницу представитель администрации США, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Указанный чиновник, имя и должность которого не уточняются, подтвердил опубликованную ранее в СМИ информацию, согласно которой у сотрудника аппарата Пенса в пятницу выявили заражение коронавирусом. "У вице-президента и президента в последнее время не было контактов с этим человеком", - отметил представитель администрации.

Чиновник уточнил, что указанный сотрудник аппарата Пенса предположительно контактировал с шестью лицами. Все они должны были вместе с Пенсом полететь в штат Айова. Было решено, что эти шесть человек не будут принимать участия в этой поездке. В их числе, как предполагается, двое журналистов.

Ни у кого из сотрудников аппарата вице-президента США, помимо указанного лица, не выявили симптомов заболевания, отметил чиновник. По его словам, Пенса в пятницу утром проверили на заражение, он здоров.

В четверг стало известно, что у военного из подразделения ВМС США, члены которого несут службу в Белом доме, был обнаружен коронавирус. После этого Белый дом сообщил, что Трампа и Пенса проверили на заражение. Тогда также отмечалось, что они оба здоровы.

Трамп в пятницу в эфире телеканала Fox News сообщил, что некоторые сотрудники Белого дома начали носить защитные маски.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Источник: дело заказчика убийства Старовойтовой выделено в отдельное производство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС