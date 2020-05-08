Трамп и Пенс не контактировали с заразившимся коронавирусом сотрудником Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс в последнее время не контактировали с сотрудником Белого дома, у которого выявили заражение новым коронавирусом. Об этом заявил в пятницу представитель администрации США, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Указанный чиновник, имя и должность которого не уточняются, подтвердил опубликованную ранее в СМИ информацию, согласно которой у сотрудника аппарата Пенса в пятницу выявили заражение коронавирусом. "У вице-президента и президента в последнее время не было контактов с этим человеком", - отметил представитель администрации.

Чиновник уточнил, что указанный сотрудник аппарата Пенса предположительно контактировал с шестью лицами. Все они должны были вместе с Пенсом полететь в штат Айова. Было решено, что эти шесть человек не будут принимать участия в этой поездке. В их числе, как предполагается, двое журналистов.

Ни у кого из сотрудников аппарата вице-президента США, помимо указанного лица, не выявили симптомов заболевания, отметил чиновник. По его словам, Пенса в пятницу утром проверили на заражение, он здоров.

В четверг стало известно, что у военного из подразделения ВМС США, члены которого несут службу в Белом доме, был обнаружен коронавирус. После этого Белый дом сообщил, что Трампа и Пенса проверили на заражение. Тогда также отмечалось, что они оба здоровы.

Трамп в пятницу в эфире телеканала Fox News сообщил, что некоторые сотрудники Белого дома начали носить защитные маски.