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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве будут тестировать на коронавирус по венозной крови

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, такой метод позволит также выявить тех, кто уже переболел инфекцией

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Тесты на коронавирусную инфекцию на основе анализа венозной крови будут проводить в Москве. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"В Москве будет активно применяться новый метод - иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови. Он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии заболевания, но еще и позволяет выявить тех, кто переболел и... не знает, что у него есть иммунитет", - сказала Ракова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1"

Она добавила, что в Москве впервые вводится требование об обязательном выборочном тестировании работников предприятий на наличие коронавирусной инфекции. Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование - за счет средств города. "Это очень важно и для самого человека, и для работодателя, и для города - понимать реестр людей, которые обладают иммунитетом", - сказала Ракова.

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Ранее она сообщила, что мощности частных лабораторий Москвы позволяют проводить до 20 тыс. исследований на коронавирус в сутки. Кроме того, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что экспресс-тесты на наличие антител к коронавирусу определяют наличие в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек сейчас или болел раньше и успел ли у него выработаться иммунитет. В качестве материала берется небольшое количество крови из пальца, сам тест занимает в среднем 20-30 минут.

30 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что бесплатные экспресс-тесты на наличие антител к коронавирусу могут стать массово доступными в поликлиниках Москвы в течение одной-двух недель.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. Всего на данный момент в Москве выявлено 98 522 случая инфицирования коронавирусом.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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