В Москве будут тестировать на коронавирус по венозной крови

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Тесты на коронавирусную инфекцию на основе анализа венозной крови будут проводить в Москве. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"В Москве будет активно применяться новый метод - иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови. Он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии заболевания, но еще и позволяет выявить тех, кто переболел и... не знает, что у него есть иммунитет", - сказала Ракова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Она добавила, что в Москве впервые вводится требование об обязательном выборочном тестировании работников предприятий на наличие коронавирусной инфекции. Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование - за счет средств города. "Это очень важно и для самого человека, и для работодателя, и для города - понимать реестр людей, которые обладают иммунитетом", - сказала Ракова.