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Пандемия коронавируса нового типа

Восемь зараженных коронавирусом московских клириков выздоровели за последние сутки

Ранее сообщалось, что среди зараженных находится председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Восемь священнослужителей Московской городской епархии, заразившихся коронавирусом, вылечились за последние сутки, сообщает Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки излечились от коронавирусной инфекции восемь священнослужителей Московской городской епархии", - говорится в сообщении.

8 мая Свято-Троицкая Сергиева лавра заявила о смерти двух насельников монастыря, иеродиакона Каллиста (Косулина) и архимандрита Лаврентия (Постникова). Сайт монастыря сообщает, что иеродиакон Каллист умер от коронавируса. Источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата сообщил ТАСС, что председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом и был госпитализирован в Москве.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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