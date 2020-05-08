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Пандемия коронавируса нового типа

Шойгу потребовал доставлять в московские госпитали тяжелобольных военных с коронавирусом

Соответствующее требование до руководителей госпиталей довел первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в ходе селекторного совещания

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал незамедлительно доставлять тяжелобольных военнослужащих, зараженных коронавирусом, в московские госпитали, говорится в бюллетене Минобороны России.

По данным военного ведомства, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов провел селекторное совещании по видео-конференц-связи с руководителями медицинских учреждений военного ведомства, где проходят лечение военнослужащие, заразившиеся коронавирусом.

"Цаликов довел до руководителей госпиталей требование министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в случае ухудшения состояния военнослужащих принимать немедленные меры по организации доставки заболевших самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, оснащенными специальными медицинскими модулями, в Центральные военные клинические госпитали Москвы", - говорится в бюллетене.

В ходе селекторного совещания первый замминистра подчеркнул, что для обмена опытом и выработки эффективной тактики лечения военнослужащих врачи каждого госпиталя Минобороны России имеют возможность получения в круглосуточном режиме консультаций у ведущих специалистов центральных военно-клинических госпиталей ведомства и Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова с использованием технологий телемедицины.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияЦаликов, Руслан ХаджисмеловичПандемия коронавируса нового типа
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