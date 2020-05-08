На Чаяндинском месторождении развернут лабораторию для диагностики коронавируса

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Лаборатория, которая позволит диагностировать коронавирус на месте, будет развернута 10 мая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где выявлен очаг инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

На территории Чаяндинского месторождения, где добывают нефть и газ, 17 апреля объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус.

"Вместе со специалистами "Газпрома" на месторождении работают медики и специалисты Управления Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия). 10 мая на месторождении будет развернута лаборатория для диагностики на самом месторождении. Для обслуживания лаборатории командированы вирусологи из города Якутска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месторождении продолжает действовать карантин, при этом производственный процесс идет в штатном режиме. Организован обсерватор и несколько изоляторов, развернут полевой мобильный госпиталь и пункт временного размещения. По данным полпредства, на место доставлены аппараты ИВЛ, лекарства, защитные костюмы; дефицита медсредств не наблюдается.

Сейчас авиакомпания "Якутия" и другие авиаперевозчики по договору с генеральным подрядчиком вывозят с Чаяндинского месторождения работников, срок вахты которых уже закончился. Уже отправлено более 2 тыс. человек, к 26 мая планируется вывезти 7,8 тыс. человек.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. Роспотребнадзором подтверждено 42 случая заражения коронавирусом на месторождении. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

О месторождении

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на востоке России, является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Сейчас там работает ООО "Газпром добыча Ноябрьск", которое является участником государственной Восточной газовой программы - предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).