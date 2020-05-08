Источник: дело о заказчике убийства Старовойтовой выделено в отдельное производство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении заказчика убийства депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой выделено в отдельное производство. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, заказчик не установлен.

"В отдельное производство выделено дело в отношении заказчика как неустановленного лица", - сказал собеседник агентства.

Весной прошлого года лидеру "тамбовской" ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой. Свою вину он не признал. Кроме того, его признали виновным в создании ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний приговорили к 24 годам лишения свободы. На данный момент он находится в лечебном исправительном учреждении (ЛИУ) №12 в Кировской области.

Сестра Старовойтовой Ольга в конце прошлого года заявляла, что расследование дела находится на финальной стадии. В начале текущего года адвокаты Барсукова отмечали, что весной их вместе с доверителем начнут знакомить с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено на утверждение в прокуратуру. Источник в следственных органах сообщил ТАСС, что расследование уголовного дела Барсукова об убийстве Старовойтовой не планируется завершать до конца 2020 года.

Дело об убийстве Старовойтовой

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил к срокам от 11 до 23,5 лет трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

Суд постановил, что мотивом преступления послужила политическая деятельность Галины Старовойтовой. Непосредственно виновными в убийстве были признаны Юрий Колчин и Виталий Акишин. Колчин как технический организатор преступления был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима по статьям 277 и 222 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Незаконное хранение оружия") УК РФ. Акишин, непосредственный исполнитель убийства, получил 23,5 года заключения на основании статей 277 и 222, а также статьи 105 ("Убийство") УК РФ.

Следствие по делу об убийстве Старовойтовой было возобновлено в августе 2013 года. В ноябре того же года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина), лидера "тамбовской" ОПГ.

Эта преступная группировка действовала в Петербурге в конце 1990-х - начале 2000-х годов, ее участники совершали убийства, в том числе заказные, занимались рэкетом и разбоями. Как установил суд, участники группировки, которыми руководил Барсуков, участвовали в рейдерских захватах недвижимости, принадлежащей крупным универсамам, отелям, фабрикам, заводам. Они подделывали учредительные документы организаций, оформляли доли в их уставном капитале на фиктивных участников и незаконно вносили изменения в информацию о топ-менеджменте компаний в Единый государственный реестр юридических лиц.