{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ГУ ФСИН опровергло сообщения СМИ о голодовке содержащихся в СИЗО Нижегородской области

Отмечается, что условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждении соответствуют всем установленным нормам

ТАСС, 8 мая. Информация о голодовке содержащихся в СИЗО-2 в Нижегородской области не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области.

Ранее в СМИ со ссылкой на родственников осужденных сообщалось, что в майские праздники в следственном изоляторе №2, который расположен в поселке Дружный Нижегородской области, объявили голодовку заключенные из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. По информации журналистов, они протестуют против бытовых условий содержания.

"В ряде СМИ появилась информация о якобы голодовке в ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН России по Нижегородской области, которая не соответствует действительности. Все подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждении, принимают пищу в соответствии с распорядком дня", - отмечается в сообщении.

По информации ГУ ФСИН, условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждении соответствуют всем нормам, установленным законодательством Российской Федерации. "Вместе с тем сообщаем, что ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН России по Нижегородской области функционирует с 2013 года и является самым новым учреждением в Нижегородской области и одним из самых новых и оснащенных в России", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в Минске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС