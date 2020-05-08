ГУ ФСИН опровергло сообщения СМИ о голодовке содержащихся в СИЗО Нижегородской области

ТАСС, 8 мая. Информация о голодовке содержащихся в СИЗО-2 в Нижегородской области не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области.

Ранее в СМИ со ссылкой на родственников осужденных сообщалось, что в майские праздники в следственном изоляторе №2, который расположен в поселке Дружный Нижегородской области, объявили голодовку заключенные из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. По информации журналистов, они протестуют против бытовых условий содержания.

"В ряде СМИ появилась информация о якобы голодовке в ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН России по Нижегородской области, которая не соответствует действительности. Все подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждении, принимают пищу в соответствии с распорядком дня", - отмечается в сообщении.

По информации ГУ ФСИН, условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждении соответствуют всем нормам, установленным законодательством Российской Федерации. "Вместе с тем сообщаем, что ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН России по Нижегородской области функционирует с 2013 года и является самым новым учреждением в Нижегородской области и одним из самых новых и оснащенных в России", - уточняется в сообщении.