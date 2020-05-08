Роспотребнадзор направил в субъекты РФ рекомендации для поэтапного снятия ограничений

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал и направил в регионы России методические рекомендации, в которых определяются показатели для поэтапного снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзором разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации для определения показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Главы субъектов на сегодня имеют полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии. Подготовленные рекомендации по снятию ограничительных мер - это методический инструмент для этой работы, предусматривающий ее этапность", - говорится в сообщении.

Для каждого региона РФ период выхода из ограничений из-за коронавируса и его продолжительность будут индивидуальными, отметили в ведомстве.

Снятые ограничительные меры из-за пандемии могут возобновиться на любом этапе в случае ухудшения эпидситуации, добавили в Роспотребнадзоре.

На всех этапах выхода из ограничительных мер сохранится режим самоизоляции для лиц из группы риска по коронавирусу, указали в ведомстве. Также сохраняются обязательное ношение масок и социальное дистанцирование.

Формат удаленной работы может сохраняться на всех этапах выхода из ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, указали в ведомстве.

Гостиницы и парки можно будет открыть только на третьем этапе снятия ограничительных мер при соблюдении социального дистанцирования.

Роспотребнадзор советует населению пользоваться личным транспортом на всех этапах снятия ограничений из-за коронавируса.