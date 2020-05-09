Кипрские ветераны Второй мировой войны получили подарки ко Дню Победы

НИКОСИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. 11 ветеранов Второй мировой войны на Кипре получили в пятницу праздничные подарки от Организационного комитета празднования Дня Победы на этом средиземноморском острове. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель Российского центра науки и культуры в Никосии Эльпида Хараламбус.

"Сегодня мы вместе с волонтером молодежного клуба при нашем центре совершили поездку по всему острову, посетив в течение всего дня несколько городов и деревень, в том числе горных. Мы навестили в общей сложности 11 человек - ветеранов добровольческих подразделений от Компартии Кипра, воевавших в Египте и Греции", - сказала она, добавив, что киприоты тогда сражались в рядах войск Великобритании, поскольку Кипр в ту пору был колонией этой страны.

Среди тех, кому были вручены подарки, был и известный кипрский литературный критик и прозаик Паникос Пэонидис - друг и знакомый многих российских поэтов, в том числе Евгения Евтушенко, Бэллы Ахмадуллиной, Андрея Вознесенского, Андрея Дементьева и других. В 1962 году он, будучи представителем молодежной организации своей страны, на совещании в Кремле вручил флаг Республики Кипр советскому лидеру Никите Хрущеву.

Самому молодому из ветеранов, которых в пятницу навестили представители оргкомитета, уже 92 года, а самому пожилому - Андросу Фотириу - 102 года.

"Мы поздравляем их ежегодно, но теперь нам пришлось соблюсти все необходимые меры безопасности в связи с тем, что на острове действует карантинный режим. Поэтому мы вручали подарки, надев защитные маски и перчатки, и даже, по возможности, передавали их не в руки самих ветеранов, а членам их семей. Но мы договорились, что через год, когда нынешняя пандемия уже станет историей, мы, как это было принято раньше, встретимся с ними за чашкой кофе", - пояснила Хараламбус.

В состав Оргкомитета празднования Дня победы на средиземноморском острове входят посольство РФ в Республике Кипр, Российский центр науки и культуры в Никосии и Координационный совет российских соотечественников на Кипре. Как сообщила Эльпида Хараламбус, доставка праздничных подарков кипрским ветеранам Второй мировой была организована при спонсорской помощи Фонда Андрея и Юлии Дашиных.