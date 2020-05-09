{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Кипрские ветераны Второй мировой войны получили подарки ко Дню Победы

Среди них - литературный критик и прозаик Паникос Пэонидис

НИКОСИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. 11 ветеранов Второй мировой войны на Кипре получили в пятницу праздничные подарки от Организационного комитета празднования Дня Победы на этом средиземноморском острове. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель Российского центра науки и культуры в Никосии Эльпида Хараламбус.

"Сегодня мы вместе с волонтером молодежного клуба при нашем центре совершили поездку по всему острову, посетив в течение всего дня несколько городов и деревень, в том числе горных. Мы навестили в общей сложности 11 человек - ветеранов добровольческих подразделений от Компартии Кипра, воевавших в Египте и Греции", - сказала она, добавив, что киприоты тогда сражались в рядах войск Великобритании, поскольку Кипр в ту пору был колонией этой страны.

Среди тех, кому были вручены подарки, был и известный кипрский литературный критик и прозаик Паникос Пэонидис - друг и знакомый многих российских поэтов, в том числе Евгения Евтушенко, Бэллы Ахмадуллиной, Андрея Вознесенского, Андрея Дементьева и других. В 1962 году он, будучи представителем молодежной организации своей страны, на совещании в Кремле вручил флаг Республики Кипр советскому лидеру Никите Хрущеву.

Самому молодому из ветеранов, которых в пятницу навестили представители оргкомитета, уже 92 года, а самому пожилому - Андросу Фотириу - 102 года.

"Мы поздравляем их ежегодно, но теперь нам пришлось соблюсти все необходимые меры безопасности в связи с тем, что на острове действует карантинный режим. Поэтому мы вручали подарки, надев защитные маски и перчатки, и даже, по возможности, передавали их не в руки самих ветеранов, а членам их семей. Но мы договорились, что через год, когда нынешняя пандемия уже станет историей, мы, как это было принято раньше, встретимся с ними за чашкой кофе", - пояснила Хараламбус.

В состав Оргкомитета празднования Дня победы на средиземноморском острове входят посольство РФ в Республике Кипр, Российский центр науки и культуры в Никосии и Координационный совет российских соотечественников на Кипре. Как сообщила Эльпида Хараламбус, доставка праздничных подарков кипрским ветеранам Второй мировой была организована при спонсорской помощи Фонда Андрея и Юлии Дашиных.

Теги
КипрРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Роспотребнадзор направил в субъекты РФ рекомендации для поэтапного снятия ограничений
Для каждого региона период выхода из ограничений будет индивидуальным, отметили в ведомстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС