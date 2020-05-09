Россияне отпразднуют День Победы в условиях коронавируса

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Масштабные торжества перенесены на более поздний срок, однако множество акций пройдет в онлайн-формате, поэтому россияне смогут почувствовать атмосферу праздника, не выходя из дома.

Утром в праздновании Дня Победы примет участие президент РФ Владимир Путин. Около 10:00 мск он возложит цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду и поздравит россиян.

Военнослужащие во всех военных округах и на Северном флоте отдадут воинские почести погибшим героям и возложат венки и цветы к памятникам и мемориалам воинам. Почтят память погибших воинов и за рубежом.

Парад авиации

Традиционный парад на Красной площади в этом году должен был быть более масштабным, чем обычно, в честь юбилея Победы, но из-за соображений безопасности Путин перенес его на более поздний срок. Российские и иностранные военные пройдут торжественным маршем по Красной площади после окончательного снятия ограничений в присутствии зарубежных гостей, приглашенных на торжества. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, все приглашенные гости отнеслись с понимаем к такому решению.

Однако по решению главы государства авиационный парад в этом году все же состоится. Торжественные пролеты пройдут в 47 городах РФ, в них будут задействованы около 600 самолетов и вертолетов. Наибольшее число воздушных судов увидят жители Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока, Калининграда, Твери, Мурманска и Керчи.

Примечательно, что в авиапарадах используется не только современная и модернизированная техника, но и "долгожители". Над Мурманском пролетят самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и дальний противолодочный Ту-142М, созданные в 1960-х годах, и военно-транспортный Ан-12, эксплуатирующийся уже 60 лет. В Хабаровске можно будет увидеть учебно-тренировочный Ту-134УБЛ, а в Керчи и Севастополе - Бе-12 (известный противолодочный самолет-амфибия, выпускаемый с середины 1960-х годов). Жители Владивостока 9 мая увидят один из первых советских турбовинтовых лайнеров - Ил-18, эксплуатация которых началась в 1959 году. Над Самарой пролетят два многоцелевых вертолета Ми-2, а в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону можно будет увидеть многоцелевые двухмоторные транспортно-пассажирские самолеты чешского производства Л-410 также разработки 60-х годов.

Однако "костяк" авиапарадов 9 мая будет состоять из самолетов и вертолетов, поступивших на вооружение российской армии в последние 15-20 лет.

Над столицей же можно будет увидеть самую современную авиатехнику. В парадном строю над Москвой пройдут 75 самолетов и вертолетов. Откроют парад около 20 вертолетов, в том числе Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-35М, Ка-52 и Ми-28Н. За ними пройдут самолеты А-50У, Ил-76МД, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, затем в боевом порядке пролетят, имитируя дозаправку в воздухе, Ил-78 и Ту-160. Следом в воздухе пройдет квартет МиГ-29СМТ и Су-24М. Затем в небе над столицей можно будет увидеть новейшую авиатехнику - четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал" и звено из четырех многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57. После этого в боевом порядке пролетит группа из десяти самолетов Су-34, Су-30СМ и Су-35С. Их сменят известные на весь мир пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи", которые на пяти Су-30СМ и четырех МиГ-29 на скорости около 550 км/ч выполнят построение "Кубинский бриллиант". Закроет авиапарад шестерка Су-25, которые окрасят небо в цвета флага России.

Воздушные показы российской авиатехники 9 мая состоятся не только в России, но и в столице Армении Ереване, на авиабазе Хмеймим в Сирии, в Киргизии и Таджикистане.

В память о героях

Ставшая традиционной акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в виртуальном режиме. Все желающие могут загрузить фотографии своих предков и описания их подвигов на ресурсы акции "Бессмертный полк - онлайн", из которых автоматически сформируется видеоряд, который будет транслироваться на федеральных каналах, более чем 200 медиаэкранах Москвы, экранах в вагонов поездов столичного метро, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России". Трансляции акции начнутся в регионах в 11:00 по местному времени.

В этом году к "Бессмертному полку" также присоединилась и Международная космическая станция. Данные об участниках Великой Отечественной войны были доставлены на МКС 25 апреля на космическом грузовом корабле "Прогресс МС-14". Корабль был выведен на орбиту на ракете "Союз-2.1а", получившей название ракета Победы. Кроме того, россиян обычно поздравляют с борта МКС космонавты. Сейчас там находятся Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

В 19:00 эфиры основных теле- и радиоканалов прервутся для трансляции "Минуты молчания". После нее россиянам будет предложено выйти на балконы или встать у окна, держа в руках фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны и всей семьей исполнить песню "День Победы". Президент РФ в разговоре с волонтерами сказал, что, возможно, сам присоединиться к этой акции.

А в 22:00 жители городов и сел смогут принять участие во Всероссийской акции "Свет Победы". Для этого нужно будет погасить основное освещение в доме или квартире и выйти на балкон или подойти к окну с зажженными бытовыми фонариками, свечами или фонариками в телефонах. Свет фонарей и свечей сольется с залпами вечернего салюта. Цель акции - продемонстрировать единение страны в момент, когда нет возможности выйти на улицы в колоннах "Бессмертного полка".

Для ветеранов же военнослужащие подготовили индивидуальные поздравления. В городах России во дворах ветеранов проведут небольшие парады Победы, чтобы участники Великой Отечественной войны могли посмотреть их из окон. Также для них исполнят песни военных лет.

Многонациональная победа

Памятные акции проведут в День Победы и представители российских политических партий.

Одна из важнейших была запущена "Единой Россией" в преддверии праздника. Масштабный проект "День Победы" дает возможность всем желающим исполнить легендарную песню на своем родном языке. Как пояснили в партии, 9 мая на сайте pobeda-2020.ru будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира, "люди смогут выбрать свой язык, исполнить песню "под минус", записать видеоролик с помощью сервиса на сайте или мобильного телефона и выложить его в сеть".

По данным сайта единороссов, о желании принять участие в акции заявили космонавты экипажа МКС, российские военнослужащие в Сирии, а также жители более 60 стран, в том числе Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии, Перу, Польши, ЮАР. Идея акции - показать многонациональность Великой Победы.

ЛДПР в День Победы проведет онлайн-митинг, в ходе которого лидер партии Владимир Жириновский и депутаты Госдумы выступят с портретами своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну.

КПРФ проведет в интернете всероссийскую акцию, посвященную 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В акции примут участие руководители партии, региональные партийные отделения, представители коммунистических партий стран бывшего СССР, общественные движения и организации.

Активисты "Молодой гвардии Единой России" к празднику раздают репринт "победного" номера газеты "Правда" с провозглашением Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Виртуальные экскурсии

В этот день россияне смогут виртуально посетить множество музеев и выставок. Музей Победы на Поклонной горе организует прямую телевизионную трансляцию открытия новой экспозиции "Подвиг народа", которая является отражением жизни страны во время войны, когда народ делал все, чтобы вооружить армию, накормить и одеть, а ученые продолжали делать открытия, деятели культуры творить.

Онлайн-экскурсию можно будет также совершить по выставке "Лица войны" в "Зарядье". "Лица войны" - история о жизни трех поколений московских художников, актеров, поэтов, которые увидели и пережили Великую Отечественную войну.

Кроме того, по телевизору можно будет посмотреть как любимые старые фильмы о войне - "Офицеры", "Белорусский вокзал", "В бой идут одни старики", так и новые.

"ВКонтакте" в День Победы также запустит 14-часовой марафон советских фильмов о войне. Пользователи смогут посмотреть "Судьбу человека", "Иваново детство", "Они сражались за Родину", "Белый тигр", "Летят журавли", "Восхождение" и другие картины.

За рубежом

В МИД РФ сообщили, что мероприятия в честь 75-летия Победы, организованные за рубежом как диппредставительствами, так и соотечественниками в разных странах, пройдут, как и в России, в онлайн-формате.

Жители других государств также смогут присоединиться к виртуальным экскурсиям и акциям, в том числе к "Бессмертному полку". Также для соотечественников за рубежом будет организована серия онлайн-концертов.

За рубежом также почтят память погибших воинов. Послам и консулам за границей даны поручения даже в условиях пандемии организовать с соблюдением эпидемических требований властей посещение мемориалов в честь советских воинов, павших в борьбе с фашизмом.

В регионах

Виртуальное пространство позволит всем регионам РФ отпраздновать День Победы вместе и принять участие во всех федеральных мероприятиях. Однако в большинстве субъектов РФ власти организовали и местные торжества.

В частности, в Санкт-Петербурге на военных кораблях в акватории Невы пройдут торжественные построения экипажей, в праздновании будет задействован и крейсер "Аврора", на борту которого оркестр исполнит военные песни. В Севастополе также состоится парад кораблей.

Военнослужащие Центрального военного округа впервые проведут в Екатеринбурге театрализованную выставку-реконструкцию основных исторических событий "Фронтовой путь от 1941 года до Победы". Кроме того, по улицам города проедет колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны.

В Кабардино-Балкарии волонтеры поздравят каждого ветерана по телефону, а в Волгограде ретро-автомобили проедут по городу, заезжая в дворы, где живут ветераны. В Краснодарском крае под окнами участников войны пройдут концерты с песнями военных лет. В Приморье 9 мая во дворах ветеранов выступят артисты в военной форме, а жители Амурской области примут участие в виртуальных прогулках по Артиллерийскому полукапониру и "Партизанской деревне".

Уникальный для своей истории онлайн-концерт 9 мая проведет Новосибирский театр оперы и балета - звезды, творческие руководители и ветераны театра поздравят зрителей, находясь дома. В Туве же состоится турнир по борьбе хуреш - национальному виду спорта в республике. Он пройдет без зрителей и будет транслироваться через интернет. В правительстве Тувы пояснили, что отобраны восемь борцов, которые примут участие в состязаниях. Все они прошли тесты на коронавирус и пройдут повторное тестирование прямо перед соревнованиями.

Кировский "Театр на Спасской" 9 мая покажет на YouTube первую в истории театра онлайн-премьеру - спектакль "Помним, чтобы жить" режиссера Александра Трясцина, а в Уфу на День Победы из Москвы доставят "Золотую Звезду" Героя России Минигали Шаймуратова. Трансляция будет организована на местном телевидении, в интернете и социальных сетях.

Московские окна

В Москве к юбилею Победы планировалось провести более 200 массовых мероприятий, на которых ждали около 10 млн гостей. Однако из-за эпидемической ситуации мероприятия пройдут в онлайн-формате. При этом город-герой к празднику все же украсили, ключевым элементом концепции украшения стала юбилейная дата - число "75" легло в основу большинства декоративных элементов. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить на улицы и посмотреть авиапарад и салют из окон своих квартир или по телевизору, чтобы избежать заражения коронавирсуом.

Москвичи подготовили множество виртуальных проектов, которые доступны всем субъектам РФ.

В честь праздника оргкомитет цикла уличных и городских мероприятий "Московские сезоны" подготовил на своем сайте проект "Искусство Победы", рассказывающий об артистах фронтовых бригад, среди которых Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов. Желающие узнают о жизни московских театров во время войны, как в полевых условиях создавали декорации и реквизит, какие номера входили в репертуар типичного концерта и какие выдающиеся произведения были созданы в военные годы.

Для праздника подготовлена и спецпрограмма из более чем 270 мероприятий от библиотек и культурных центров Департамента культуры Москвы. В нее вошли кинопоказы документальных и художественных фильмов о войне, видеолекции, чтения литературных произведений фронтовиков и дневниковых записей свидетелей тех событий.

В свою очередь ВДНХ к 75-летию Победы расскажет о жизни главной выставки страны в военные годы и работниках ВСХВ, защищавших Родину, а также представит в соцсети "Одноклассники" проект "Однополчане" с историями фронтовиков. В медиатеке ВДНХ можно увидеть более 700 новых документов, посвященных Дню Победы. Кроме того, на онлайн-площадках 9 мая пройдет концерт в прямом эфире, викторина на знание событий Великой Отечественной войны и другие мероприятия.

Онлайн-мероприятия подготовили и парки московского департамента культуры. В программу вошли тематические видеоэкскурсии, литературные чтения и выставки с фотографиями военных лет, все это можно будет увидеть на страницах парков в социальных сетях. Онлайн-мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут также в 16 парках культуры и отдыха в Московской области. В программе запланированы мастер-классы, конкурсы стихов, рисунков, исполнение песен о войне, онлайн-выставки и интеллектуальные викторины.

Победный салют

Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу салюты будут произведены во всех городах-героях России, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

По данным Минобороны, торжественные залпы дадут в 29 городах России.

Одним из самых зрелищных будет салют в столице. Небо над Москвой украсят 12 тыс. салютных залпов. Для проведения салюта задействуют 16 площадок. С двух из них - на Поклонной горе и Лужнецкой набережной - военнослужащие произведут уникальный салют в цветах российского триколора. Еще на одной площадке будут размещены 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые также дадут 30 залпов. Каждому из них будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.

Салют начнется в 22:00 мск. Ночное небо Москвы украсят фейерверки более 55 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Трансляцию салюта можно будет посмотреть по телевизору по всей стране.