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75-летие Победы

Акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью пройдет в онлайн-формате

Шествие в интернете продлится не один день, а столько, сколько потребуется

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью пройдет в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса.

"По состоянию на 20:00 мск 8 мая к нам поступило более 2,2 млн заявок на участие, тогда как по состоянию на полночь того же дня их было 2 млн 15 тыс. У нас очень большой поток, он увеличивается с каждым днем и часом. Прием заявок будет продолжаться до 15:00 мск 9 мая, поэтому итоговая цифра будет значительно больше", - сказала ТАСС пресс-секретарь Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Ольга Байбулова.

Принять участие в акции можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/. Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, "Победа", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и на различных онлайн-платформах, а также на портале движения "Бессмертный полк России" (www.polkrf.ru и www.polk.press). Онлайн-трансляции акции "Бессмертный полк" начнутся в регионах в 11:00 по местному времени.

"Технические возможности не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в интернете продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади. Шествие после 9 мая будет транслироваться на трех онлайн-площадках: на сайтах движения "Бессмертный полк России" www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press и в онлайн-кинотеатре "Okko", - отметили в пресс-службе движения.

Каждая оставленная заявка обязательно проходит модерацию, участие в которой принимают около четырех тысяч волонтеров. "На сегодняшний день помощь в подготовке акции оказывают 3700 волонтеров по всей стране. К "Волонтерам Победы" в модерации заявок участников присоединились историки движения "Бессмертный полк России" и Поискового движения России. Перед началом работы каждый доброволец проходит специальное обучение. Возраст активистов, которые захотели внести свой вклад в организацию самого масштабного мероприятия Дня Победы, совершенно разный", - отметила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Все желающие рассказать о подвиге своих родных и близких на собственных страницах в социальных сетях могут размещать свои истории с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Акция в Москве и Подмосковье

Как сообщила пресс-служба Департамента культуры Москвы, в рамках акции "Бессмертный полк" в этом году в День Победы фотографии героев Великой Отечественной войны появятся более чем на 200 медиаэкранах столицы.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что трансляцию акции "Бессмертный полк" проведут в этом году "на всех возможных медиаповерхностях московского транспорта". Впервые она пройдет на более чем 15 тыс. экранов вагонов метро и на уникальном фасаде единого диспетчерского центра (ЕДЦ) столичного метрополитена. Старт трансляции на фасаде ЕДЦ запланирован на 02:00 мск 9 мая. В это время акция начнется в Петропавловске-Камчатском (11:00 по местному времени), а на экранах вагонов метро с 05:30 - с выходом первых поездов на линии.

К акции присоединится и Останкинская телебашня. По данным ее пресс-службы, с полуночи 9 мая до 11:00 и в течение всего дня на экранах башни будет размещаться праздничная открытка с Георгиевской ленточкой, после этого начнется сама акция "Бессмертный полк". С 11:00 запланирована демонстрация ролика с фотографиями героев Великой Отечественной войны, его повторят с 20:30 до 22:00.

В Московской области к акции присоединятся перевозчики общественного транспорта. В пресс-службе регионального Минтранса сообщили, что в окнах подмосковных автобусов разместили более 500 портретов участников боевых действий. Кроме того, в автобусах размещены стикеры о памятных событиях Великой Отечественной войны и о фронтовиках, тружениках тыла, которые работали или жили в Подмосковье.

Герои войны на телеэкране

В начале апреля мультиплатформенный оператор "Триколор" к 75-летию Победы запустил телеканал "День Победы", который проведет интерактивный проект "Бессмертный полк в эфире", принять участие в котором может каждый зритель. Для этого на специальный сайт намважнопомнить.рф нужно загрузить фотографии и истории своих близких, сражавшихся за Родину. Их объединяют в видеозарисовки, которые транслируются в эфире телеканала. По окончании проекта все зарисовки будут храниться на официальной странице акции "Бессмертный полк".

"Мы получили около 5 тыс. летописей, зрители продолжают присылать материалы. Что касается опубликованных в эфире фотографий, их уже почти тысяча, мы продолжаем отбирать [их] для размещения в эфире. Мы поставили перед собой условную границу в 2 тыс. фотографий, но в связи с тем, что, очевидно, проект "Бессмертный полк в эфире" будет продолжаться, я думаю, что фотографий, которые мы разместим, будет больше", - сказал заместитель генерального директора по стратегическому и операционному маркетингу "Триколора" Андрей Нестеров.

В основе эфирной сетки телеканала "День Победы" - циклы передач об истории Великой Отечественной войны, советские и российские кинофильмы о военном времени и популярные сериалы. Так, в программе "Помнить войну" телезрителям показывают истории, рассказанные как простыми жителями страны, так и известными артистами: Алисой Фрейндлих, Николаем Фоменко, Максимом Леонидовым, Юлией Меньшовой, Дмитрием Дибровым, Ириной Пеговой, Александром Цыпкиным и другими.

"Бессмертный полк" прошагает по стране

Традиционная акция "Бессмертный полк" в 2020 году пройдет в режиме онлайн во всех регионах Дальнего Востока и Сибири, фотографии героев будут размещать в социальных сетях и транслировать на местных телеканалах. Участникам предлагается рассказывать истории о своих родных-фронтовиках в социальных сетях и делиться их фотографиями. В Иркутской области к акции подключился местный телеканал АИСТ. 9 мая фото героев в течение всего дня будут транслироваться в эфир пятиминутными блоками.

"Бессмертный полк" на Урале в условиях самоизоляции уходит на балконы, в небо и онлайн. Региональные телеканалы, группы "ВКонтакте" и местные власти принимают портреты участников Великой Отечественной войны, чтобы транслировать их на всевозможных онлайн-площадках 9 мая. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре начали сбор фотографий, которые возьмут на борт шесть самолетов прославленной в боях Великой отечественной войны марки "Як" с символикой "Бессмертного полка". Сургутская пилотажная группа "Барсы" с 8 по 10 мая пролетит над Ханты-Мансийском, Сургутом, Нижневартовском и Мегионом, а в Тюменской и Курганской областях жители с портретами родственников выйдут на балконы и почтут их память минутой молчания.

Онлайн и в эфирах телеканалов пройдет "Бессмертный полк" и в большинстве регионов Центральной России и Поволжья. В Саратовской области предлагается выложить фотографии своих родных - участников Великой Отечественной войны и рассказать их историю в Instagram, а в Татарстане легендарная акция стартовала 24 апреля. Сейчас весь массив оригинальных фото- и видеоматериалов, созданных за время проведения акции в Татарстане, автоматически аккумулируется в единую базу данных. В дальнейшем он будет передан в Виртуальный музей Великой Отечественной войны в Казани.

Акцию "Бессмертный полк" в Ставрополе в этом году проведут в телеформате. 9 мая 12 тыс. фотографий героев, собранных для оформления мемориального панно "Мы победили", покажут в эфире местных телеканалов, а жители Северной Осетии в ходе акции разместят на балконах и в окнах домов портреты погибших родственников в Великой Отечественной войне. В регионах юга России жителей призывают размещать фото участников Великой Отечественной войны в соцсетях. В Астраханской области, Калмыкии и Адыгее фото будут транслировать на крупных интернет-площадках, в Краснодаре фотографии покажут на медиаэкране на главной городской площади, а севастопольцев призвали выставить в окнах портреты родных-фронтовиков и зажечь около них свечи в знак памяти.

В Санкт-Петербурге акция также пройдет онлайн, а флаг "Бессмертного полка" вместе с копией Знамени Победы уже переданы экипажу учебного корабля "Перекоп", который выведен в Неву.

Память без границ

Проводимые за рубежом российскими диппредставительствами мероприятия в честь 9 Мая, как и те, что традиционно организуют проживающие в разных странах соотечественники, также пройдут в онлайн-формате. По словам директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олега Мальгинова, среди них - "Бессмертный полк", серия интернет-концертов и создание на основе представленных участниками снимков общей для всех стран фотогалерии.

"Даже если нет шествия по улицам того или иного города, у всех соотечественников будет возможность рассказать историю, поставить фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сделать такой живой журнал, который останется надолго", - сказал дипломат.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.

 

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