В ближнем зарубежье отметят общий праздник Великой Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Юбилей Победы в Великой Отечественной войне будут отмечать во всех странах бывшего Советского Союза. Однако в планы проведения масштабных мероприятий внесены коррективы из-за пандемии коронавируса, и мероприятия пройдут практически везде без массовых собраний людей. Военные парады в честь 75-летия Победы планируют провести в Белоруссии и Туркмении. Ставшая традиционной для 9 мая акция "Бессмертный полк", как и другие праздничные мероприятия, состоится в онлайн-формате.

Парады в честь Победы

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в Белоруссии принято решение провести в центре Минска военный парад, ознаменовать юбилей праздничным салютом и масштабным концертом "Во славу общей Победы". Президент Александр Лукашенко объяснил необходимость проведения парада тем, что он имеет для страны глубокое "эмоциональное и идеологическое" значение. Тем не менее властям пришлось внести некоторые коррективы в изначальные планы. Впервые за долгие годы на праздничных трибунах не будет ветеранов войны: в условиях пандемии было решено поберечь здоровье воинов-победителей.

Проведение парада с участием различных родов войск и демонстрацией боевой техники, а также праздничный салют ожидаются и в Туркмении, где, по официальным данным, случаев инфицирования коронавирусом не выявлено. О подготовке торжеств сообщал, в частности, новостной портал "Ориент".

В некоторых странах Содружества, где расположены российские военные базы, запланированы пролеты военной авиации. Демонстрационный пролет на высоте 70 метров будет проведен над 201-й базой, дислоцированной в Таджикистане. А летчики российской авиационной базы Эребуни Южного военного округа вместе с Воздушными силами Минобороны Армении выполнят праздничный пролет над Ереваном и вторым по величине городом страны Гюмри.

Память и признание

Хотя массовые мероприятия пришлось отменить, в странах СНГ состоятся официальные торжества. Главы государств возложат венки к воинским мемориалам. Азербайджанский президент Ильхам Алиев в день 75-летия Великой Победы возложит венок к памятнику дважды Герою Советского Союза командиру танковых войск генерал-майору Ази Асланову в центре Баку, а участники общественного движения "Волонтеры Победы" посетят памятники другим уроженцам Азербайджана - Героям Советского Союза разведчику Рихарду Зорге, партизану Мехти Гусейнзаде и матросу Гафуру Мамедову.

Ветераны не остались без внимания во всех странах. В Белоруссии их лично поздравляют представители общественных организаций, вручают юбилейные медали, уже произведены предусмотренные государством денежные выплаты. Получателями такой помощи стали порядка 20 тысяч человек, из республиканского бюджета на эти цели выделено около 18 млн белорусских рублей (порядка $7,3 млн).

В Молдавии, где основное празднование юбилея Победы перенесли на 23 августа - день окончания Ясско-Кишиневской операции, представители правительства и власти на местах в обязательном порядке посетили всех ветеранов на дому, вручив им юбилейные медали, памятные подарки и денежные средства. "В Молдавии их осталось около четырехсот. Мы посетили их, пообщались, помогли, чем смогли", - сказал президент страны Игорь Додон.

Помощь и поздравления от государства получили и ветераны, проживающие в Таджикистане: во всех городах и районах их посетили представители властей и ветеранских организаций. Сотрудники администрации Тбилиси и других городов Грузии, навещая ветеранов дома, передают им подарки и материальную помощь. В Узбекистане все 112 проживающих в настоящее время фронтовиков, а также 50 участников трудового фронта и блокадников получили выплаты в размере тысячи долларов, приблизительно такую же сумму выделили ветеранам в Киргизии. Местные власти и посольства России в странах СНГ вручили ветеранам и памятные медали, выпущенные к юбилею Победы.

В режиме онлайн

Средства массовой информации и общественные организации в странах СНГ стараются создать праздничное настроение. В Белоруссии ежедневные выпуски новостей начинаются с сообщений, посвященных Дню Победы. В Таджикистане на многих интернет-ресурсах, в печатных СМИ, а также в специально созданных каналах в мессенджерах опубликованы материалы о подвигах участников войны и тружеников тыла. В Молдавии по инициативе президента снимается документальный фильм о восстановлении страны после войны. В Грузии к 75-летию Победы запустили сайт с материалами о Великой Отечественной войне.

Представительство Россотрудничества в Узбекистане 9 мая на своем медиаресурсе подведет итоги онлайн-конкурса детского рисунка "Рисуем Победу". Запланированы также флешмоб "Будем помнить", видеоверсия праздничного концерта и показы кинофильмов о войне.

Столичный церковный округ Русской православной церкви в Казахстане призвал всех желающих принять участие в акции "Бессмертный полк в поминальной молитве". 9 мая в главном православном храме Казахстана - Успенском кафедральном соборе города Нур-Султана - на особом поминальном богослужении, которое будет транслироваться в Instagram, священнослужители помянут героев и тружеников тыла. Помимо этого, для зрителей готовят телевизионную версию концерта, посвященного 75-летию Победы, а также тематические видеоуроки мужества для учащихся общеобразовательных школ, которые в условиях пандемии перешли на дистанционный формат обучения.

В Туркмении при поддержке посольства РФ в Ашхабаде и Россотрудничества 10 мая состоится концерт "Победа. Одна на всех". Он пройдет в Национальном музыкально-драматическом театре Туркменистана при участии государственного симфонического оркестра и государственного хора Туркмении, которые исполнят песни военных лет. В столичном кинотеатре "Ашхабад" с 8 по 10 мая пройдет показ фильмов о Великой Отечественной войне. Зрители увидят киноленты "28 панфиловцев", "Крик тишины" и первый фильм исторической киноэпопеи "Освобождение" - "Огненная дуга" о битве на Курской дуге.

Минута молчания с фотографией деда

Украинские власти в связи с распространением коронавируса отменили все массовые акции и призвали граждан страны отметить 75-летие Победы дома. В прошлые годы 9 мая обычно проходили торжественные мероприятия и парады, возложение цветов к памятникам героев Великой Отечественной войны. Не состоится и марш "Бессмертного полка", который в последние годы собирал много людей. "Мы не будем останавливать карантин, чтобы не подвергать риску наших граждан. Массовых мероприятий не будет", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правда, после госпереворота в 2014 году на Украине уже не так пышно отмечают День Победы. В 2015 году в стране появился День памяти и примирения, празднуемый 8 мая. И теперь отмечаются сразу две даты: 8 мая объявлено Днем памяти и примирения, а 9 мая - Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В течение обоих дней люди чтят память не только павших советских солдат, но и других жертв нацизма. А 9 мая проходит еще и чествование подвига украинского народа и его вклада в победу над нацизмом.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал поздравить ветеранов, позвонив им. "Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара. В столице будут нести усиленную службу полиция и муниципальная стража (состоит из националистов - прим. ТАСС). Для обеспечения правопорядка", - отметил он.

В регионах Украины также планируют воздержаться от проведения массовых акций. Мэр Харькова Геннадий Кернес предложил горожанам присоединиться к акции "Полк Бессмертной Победы", не выходя из дома. "Я призываю вас 9 мая ровно в 12:00 выйти на балконы квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту молчания, памяти и благодарности их подвигу", - заявил он. Мэр города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов призвал местных жителей принять участие во флешмобе в онлайн-режиме. По его словам, имя каждого героя будет воспроизведено на здании горсовета с помощью лазерной проекции.