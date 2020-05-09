Россиянам покажут запись Парада Победы 1945 года, виртуальные концерты и выставки

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российские телеканалы, театры, музеи и исполнители подготовили множество специальных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы. В этот день зрителей ждут запись Парада Победы 1945 года, премьеры фильмов и сериалов, виртуальные выставки и концерты.

В середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к Параду Победы 9 мая. Глава государства подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут, когда отступит угроза коронавируса.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала "Победа", к 75-й годовщине редакция совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов оцифровала 1,5 тыс. м кинопленки, отснятые 24 июня 1945 года. Специалистам удалось воссоздать все - минута за минутой. Трансляция уникальной записи начнется после обращения президента России. Телеканал покажет также выступления участников Открытого всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!".

Первый канал покажет легендарные картины "В бой идут одни старики", "Офицеры" в цвете. В этот же день на канале состоится премьера третьего сезона сериала "Диверсант" - "Диверсант. Крым" в постановке режиссера Дмитрия Иосифова. В главных ролях задействованы Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков, вечером зрители увидят "Белорусский вокзал".

Телеканал "Россия-1" в День Победы впервые покажет расширенную версию российского военного фильма "Т-34" Алексея Сидорова.

Песни Победы

Телеканалы подготовили и музыкальные программы. В 14:00 Первый канал покажет специальный концерт, записанный совместно с Кремлевским дворцом в пустом "Крокус Сити Холле". Стихи и песни военных лет исполнят Василий Лановой, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Сергей Гармаш, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Валерия и другие. Ведущие Андрей Малахов и Дарья Златопольская в 19:30 в прямом эфире телеканала "Россия-1" свяжутся из студии с городами в 11 часовых поясах страны, чтобы вместе поздравить ветеранов и почтить память фронтовиков из самых разных уголков России. В праздничном вечере примут участие Ирина Муравьева, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Александр Петров, Федор Бондарчук и другие.

Группа Uma2rman, рок-музыканты Александр Ф. Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Мазаев и Петр Налич исполнят военные песни в совместном проекте сервиса Okko и телеканала "Москва 24", трансляция которого начнется в 17:00 мск. На этом праздник не закончится: 10 мая Okko предлагает в 19:00 мск присоединиться к первому совместному выступлению двукратного лауреата премии "Грэмми", оперного певца Ильдара Абдразакова и джазового квинтета народного артиста России Игоря Бутмана, также посвященному Дню Победы.

Для тех, кто хочет спеть великие песни, поднимавшие боевой дух в тяжелые годы войны, "Хор Турецкого" в онлайн-режиме организует "народное караоке": эфир начнется в 15:00 в социальной сети "Одноклассники".

К массовому пению пригласили граждан и в Министерстве культуры РФ. Сразу после минуты молчания все желающие могут выйти на балконы или встать у окна с традиционными штандартами либо просто фотографиями своих родственников - участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла и вместе спеть гимн праздника - песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы".

Театральный батальон

Свои онлайн-проекты к празднованию Дня Победы подготовили также театры Москвы. Так, МХАТ им. М. Горького к 9 мая организовал акцию "Театральный батальон", в рамках которой сотрудники театров страны расскажут истории своих родственников, участников военных событий. "Мы не можем выйти на Тверскую, оказаться в Бессмертном полку и поэтому мы решили выступить с такой инициативой. Мы хотим, чтобы голоса всех российских театров слились в одном мощном хоре, - рассказал ТАСС художественный руководитель театра Эдуард Бояков. - И мы счастливы тем, что достаточно быстро, объявив свою инициативу, мы за короткий срок получили материалы от более чем 70 театров со всей страны".

Праздничный "Марафон Победы" организует Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА), он продлится весь день 9 мая на YouTube-канале театра. В марафон были включены поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе ветерана театра - 98-летнего народного артиста России Александра Петрова. Согласно программе мероприятия, зрители увидят онлайн-проект "Жуков" по воспоминаниям маршала, фрагмент спектакля "Барабанщица" с народной артисткой РСФСР Алиной Покровской в главной роли, инсценировку повести Веры Пановой "Спутники", посвященную военным врачам, а также документальные фильмы, спектакль "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова и концерт с участием ведущих артистов театра.

В свою очередь, Московский художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова в День Победы покажет на Youtube-канале концерт "Песни военных лет". Его участниками в 2013 году стали Ирина Мирошниченко, Евгений Киндинов, Николай Чиндяйкин, Сергей Сосновский, Евгения Добровольская, Марина Зудина, Дмитрий Назаров, Марина Брусникина, Дмитрий Брусникин, Игорь Золотовицкий, Александр Семчев и другие артисты. Помимо этого, театр проведет трансляции спектаклей "Возвращение" по Андрею Платонову и "Пролетный гусь" по Виктору Астафьеву.

Постановку о еврейском гетто в Литве покажет Российский академический Молодежный театр (РАМТ). Спектакль "Ничья длится мгновение" по роману литовского писателя Ицхокаса Мераса стал первой работой Миндаугаса Карбаускиса в театре, он был трижды номинирован на премию "Золотая маска". Главный герой постановки - 17-летний Исаак Липман - играет шахматную партию с немецким офицером, комендантом гетто Адольфом Шогером, и ставка в этой игре - жизнь самого Исаака и всего гетто.

"Небесная" выставка и другие проекты музеев

Одним из главных событий станет открытие новой экспозиции "Подвиг народа" Музея Победы. Трансляцию можно будет увидеть в эфире канала "Россия 24" и на сайте музея. Экскурсовод расскажет, как жила воюющая страна за пределами фронта: об эвакуации промышленности и населения, оккупации, сопротивлении и партизанском движении, подвиге "трудового фронта", науке и культуре, роли СССР в освобождении Европы. Виртуальные посетители могут и самостоятельно "побродить" по музею благодаря онлайн-туру на сайте и канале музея в YouTube.

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина запустил онлайн-проект "Другая война", приуроченный к 75-летию Победы. Он расскажет о жизни музея в годы войны, а на фасаде главного здания появятся баннеры, посвященные проекту. Третьяковская галерея открыла сайт специально для людей старшего поколения. Он прост в использовании, а материалы подобраны с учетом анализа предпочтений пожилых людей. Подборка материалов состоит из видеолекций, экскурсий и фотоматериалов о выставочных проектах и художниках, чьи работы находятся в коллекции галереи.

Музей Москвы запустил к 75-летию Победы сразу три проекта - "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны", "75 слов о войне" и "Победа и победители". Государственный исторический музей открыл 27 апреля онлайн-проект, посвященный подвигу сотрудников музея в годы войны. Как рассказали в пресс-службе музея, всего за годы войны из коллектива, насчитывающего 250 человек, было мобилизованы 98 человек, из них погибли 32.

Музей современной истории России представил к 9 Мая онлайн-проект "Музей и война". Он основан на фондовых и архивных материалах об истории Музея революции СССР (бывшее название Музея современной истории России) и судьбах его сотрудников.