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Пандемия коронавируса нового типа

Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн

В отношении вузов, которые не находятся в ведении Минобрнауки, такие меры носят рекомендательный характер

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в целях профилактики коронавируса распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, с применением дистанционных технологий. Соответствующий приказ распространила пресс-служба Минобрнауки РФ.

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"Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.

В отношении вузов, которые не находятся в ведении Минобрнауки, такие меры носят рекомендательный характер.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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