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75-летие Победы

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Лидер КНДР отметил героизм российского народа
Лидер КНДР Ким Чен Ын Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЕНЬЯН, 9 мая. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"По случаю 75-летия Победы России в Великой Отечественной войне шлю горячее поздравление и теплый привет от имени правительства и народа КНДР вам, дружественному правительству и народу вашей страны, - говорится в тексте послания в адрес Владимира Путина. - 75 лет тому назад российский народ, проявив беспримерный героизм и самоотверженность, достиг Великой Победы в справедливой войне с фашизмом, угрожавшим судьбе человечества, и тем защитил Родину и отстоял мир и безопасность всего мира".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен Ын75-летие Победы
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