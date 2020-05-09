Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

ПХЕНЬЯН, 9 мая. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"По случаю 75-летия Победы России в Великой Отечественной войне шлю горячее поздравление и теплый привет от имени правительства и народа КНДР вам, дружественному правительству и народу вашей страны, - говорится в тексте послания в адрес Владимира Путина. - 75 лет тому назад российский народ, проявив беспримерный героизм и самоотверженность, достиг Великой Победы в справедливой войне с фашизмом, угрожавшим судьбе человечества, и тем защитил Родину и отстоял мир и безопасность всего мира".