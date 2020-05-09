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75-летие Победы

Шестидесятилетие Пискаревского мемориала в Петербурге пройдет без торжеств и посетителей

Директор мемориала Олег Баев сообщил, что дату отметят онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге, открытый на месте крупнейшего братского захоронения Второй мировой войны, отметит 60-летие из-за действующего в городе режима самоизоляции без торжественных мероприятий и посетителей, сообщил ТАСС директор мемориала Олег Баев.

"Девятого мая мы собирались торжественно отметить 75-летие Великой Победы и 60-летие Пискаревского мемориала. К сожалению, из-за ограничений по коронавирусу мемориал, как и многие другие объекты в Санкт-Петербурге, сейчас закрыт. Прием посетителей приостановлен с 23 марта, поэтому обе даты мы отмечаем онлайн, к нам поступают стихи, приветствия со всей страны, от людей разных возрастов", - сказал он.

Мемориальный комплекс с монументом "Мать-Родина" и музеем был открыт на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города 9 мая 1960 года.

"Официально на Пискаревском кладбище похоронено 420 тысяч мирных жителей и 70 тысяч воинов, основная масса имен неизвестна, потому что в годы блокады из-за высокой смертности списки в основном велись количественные, без указания имен. Сколько здесь реально похоронено - трудно сказать. Большинство захороненных не будут опознаны никогда", - сообщила ТАСС заведующая архивом Пискаревского мемориального кладбища Ольга Большакова.

Поиск имен

По словам заведующей архивом Пискаревского кладбища, сразу после войны еще до создания мемориала люди начали обращаться с просьбами найти могилы их родственников, сослуживцев, знакомых, умерших в блокаду. До сих пор ежегодно поступает более 1 тысячи таких запросов, и ни один не остается без ответа - всем стараются помочь, но результат поиска не всегда бывает успешным. Всего в архиве Пискаревки 119 книг учета воинских и гражданских захоронений за период с 1939 по 1960-е годы (не только за годы войны). По этим книгам установлено 50 тысяч 969 имен воинов и 39 тысяч 938 имен жителей города.

"Бывает, быстро находим - в течение 15-20 минут, бывает требуется несколько дней на поиск. Зависит от данных - если ищут Иванова Ивана, то вы представляете, как сложно найти. К большому сожалению, в книгах учета захоронений в лучшем случае фамилия, имя, отчество и год рождения - ни профессии, ни воинских званий, ни национальностей не указано. Можно найти человека не только по нашим источникам - мы и с другими архивами работаем. Но можно ничего не найти вообще", - объяснила заведующая архивом.

Для людей важно найти место захоронения. Естественное желание большинства тех, кто нашел, - каким-то образом обозначить, что их близкий человек покоится именно там, но на братском захоронении это не предусмотрено. От Вечного огня до монумента Матери-Родине тянется 300-метровая центральная аллея. На всем ее протяжении влево и вправо уходят холмы братских могил с плитами, на каждой из которых высечен год захоронения, листочки дуба - символ мужества и стойкости, серп и молот - на могилах жителей, пятиконечная звезда - на могилах воинов, сбоку плиты выбит номер могилы.

"На братских могилах ничего ставить нельзя - никаких знаков, табличек. Но конечно, кто-то фотографии ставит. И если ставят, мы не убираем, ничего не выбрасываем. Негласно они остаются", - сказала Большакова.

Дань памяти

Каждый год на Пискаревском мемориальном кладбище в памятные даты - в День Победы 9 Мая, в день снятия блокады Ленинграда 27 января и в день памяти жертв блокады 8 сентября - проходят торжественно-траурные церемонии возложения цветов и венков. В них традиционно принимают участие представители городских и федеральных властей, депутаты, иностранные дипломаты, представители общественности, деятели культуры и тысячи горожан всех возрастов. В этом году Пискаревка, как и другие кладбища в Петербурге, закрыта для посещения из-за сложной эпидемической обстановки в связи с коронавирусом.

Венок от всех горожан к монументу "Мать-Родина" 8 мая возложил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Я возложил венок к Вечному огню у монумента "Мать-Родина". Но не от правительства Санкт-Петербурга, как это обычно бывает, а от всех горожан. Так поручили мне ветераны и блокадники. Торжественного возложения не было, потому что всегда на церемонию приходит много народа, а сегодня это невозможно", - сказал Беглов в интервью ТАСС.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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