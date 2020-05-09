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75-летие Победы

В Латвии пройдут памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы

Ряд акций состоится в виртуальном формате

РИГА, 9 мая. /ТАСС/. Памятные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в субботу в Латвии. Представители посольства России в республике в индивидуальном порядке возложат цветы и венки к памятнику советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Ряд акций по случаю праздника пройдет в виртуальном формате и социальных сетях.

Массовые праздничные мероприятия по случаю Дня Победы около памятника советским воинам в Риге в этом году были отменены из-за режима чрезвычайного положения, введенного в Латвии в связи с распространением нового коронавируса. Однако, как сообщает местная общественная организация "9мая.лв" (9may.lv), которая каждый год выступала организатором торжеств, жителей республики ожидает альтернативное празднование. В течение всего дня общество на своей странице в "Фейсбуке" и на YouTube будет вести праздничную онлайн-трансляцию.

"Конечно, такой формат не заменит народных гуляний у памятника освободителям в Пардаугаве, но в условиях режима чрезвычайной ситуации у нас будет прекрасная возможность вспомнить те годы, что мы проводили вместе 9 мая, и зарядиться праздничным настроением на весь день. Помимо подборок из концертов прошлых лет, мы покажем видеосюжеты, специально записанные к 75-й годовщине Победы, - музыкальные и поэтические поздравления от звезд театра, кино и музыки из России и Латвии, а также от студентов театральных вузов Москвы, участвовавших в фестивале Stanislavsky.lv", - указывает организация.

Минута молчания и цветы

Кроме того, организация предлагает 9 мая в 22:00 (время совпадает с московским) почтить память погибших минутой молчания. "Помянем героев, вспомним своих близких, прошедших через испытания и лишения в далекие 1941-1945 годы. Светлая память и вечная слава", - отмечает "9мая.лв". "А по окончании минуты молчания давайте вместе споем песню, без которой празднование 9 мая не представляет никто из нас, - "День Победы". И пусть эта песня будет слышна во всех уголках нашей страны! Латвия отмечает 75-ю годовщину Великой Победы над фашизмом", - подчеркивает организация.

На фоне отмены массовых гуляний возложение цветов и венков к памятнику советским воинам в Риге в этот день пройдет в индивидуальном порядке. "По случаю празднования 75-й годовщины Победы над фашизмом посол России в Латвии Евгений Лукьянов вместе с военным атташе Русланом Ушаковым с соблюдением всех мер безопасности 9 мая возложат цветы к памятнику освободителям Риги", - сообщили корр. ТАСС в дипломатическом представительстве.

В индивидуальном порядке возложить цветы и венки к главному символу Победы в Латвии также планируют представители посольств Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других дипмиссий, а также простые жители республики. Муниципальная полиция Риги в субботу будет работать в усиленном режиме и следить за порядком около монумента. В окрестностях памятника будет ограничено движение транспорта, запрещена стоянка автомашин и установлены предупредительные таблички о запрете на проведение собраний.

Праздничные акции по случаю 75-й годовщины Победы в этот день также планируются в других городах Латвии - Вентспилсе, Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае, Резекне, Юрмале.

 

Свеча памяти

 

Тем временем депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков, почти 10 лет занимавший пост мэра Риги, призвал жителей республики в День Победы зажигать дома свечи в память о всех погибших в Великой Отечественной войне. "Каждый год 9 мая в Риге к памятнику освободителям приходят 100-150 тысяч рижан. Этот день нас объединяет вне зависимости от возраста, социального положения или политических взглядов. Именно чувство единения мы всегда испытываем, когда собираемся на площади у памятника в Пардаугаве, и в этот день все видят, как нас много", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

"Но мы все равно были, есть и будем вместе. Ради того хотя бы, чтобы сохранить память о Победе и уважение к себе и своей истории. В этом году 9 мая в 22:00 встречаемся в окнах своих домов - со свечой, фонариком, телефоном, просто встань у окна. Нас много, мы вместе", - добавил он.

Политик также призвал латвийцев организовать салюты своими силами рядом с домом. "Не во дворе под окнами, конечно, а на свободных площадках. Я знаю немало активных рижан, которые уже подготовились 9 мая в 22:45 устроить праздничные салюты в Пурвциемсе, Плявниеках, Болдерае, Вецмилгрависе, Иманте, Золитуде, Кенгарагсе, других районах", - отметил Ушаков, добавив, что эти акции пройдут с соблюдением правил безопасности и санитарных мер и завершатся до 23:00.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако многие люди, в первую очередь русскоязычные жители, которые составляют около 40% населения, празднуют День Победы. Каждый год у памятника советским воинам в Риге собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов, но в этом году все массовые мероприятия отменены из-за пандемии нового коронавируса.

Теги
Латвия75-летие Победы
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В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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