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75-летие Победы

Празднование Дня Победы в России началось с подъема государственного флага на Камчатке

Над Петропавловском-Камчатским пролетят сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая. /ТАСС/. Празднование Дня Победы в России началось с подъема государственных флагов и флагов расцвечивания на кораблях объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС) и атомных подводных крейсерах из состава подводных сил ТОФ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ОКВС России.

Президентом РФ из-за коронавируса принято решение о переносе на более поздний срок всех массовых мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Празднования 75-й годовщины Великой Победы началось на Камчатке с подъема государственных флагов и флагов расцвечивания на кораблях объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России и атомных подводных крейсерах из состава подводных сил ТОФ. Затем был проведен вынос боевых знамен частей и соединений, и организовано прохождение торжественным маршем личного состава в пунктах постоянной дислокации", - сказали ТАСС в пресс-службе ОКВС.

Также запланировано возложение венков к монументам погибших за родину в годы Великой Отечественной войны командующим войсками и силами на Северо-Востоке России совместно с представителями краевой власти. В это же время на кораблях ОКВС в районе мысов Маячный и Безымянный будет проведен ритуал возложения венка на воду в память о погибших. Далее горожан ждет воздушный парад.

"В небе над краевым центром в составе звеньев пролетят сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н. Проход над городом осуществится на высоте около 300 м при скорости от 250 до 700 км/ч в зависимости от типа воздушного судна. Далее боевые машины отправятся в Магадан и выполнят пролет над краевой столицей Колымы", - отметили в пресс-службе ОКВС.

Праздничная программа продолжится акцией "Бессмертный полк" в необычном формате (участникам предложили выставить в окнах портреты своих героев), концертами "фронтовых бригад" под окнами ветеранов, исполнением песен военных лет в разных районах города. Завершится праздник салютом в Петропавловске-Камчатском.

Камчатка в годы войны

На Камчатке в годы Великой Отечественной войны не проходили боевые действия. Однако уже с первых дней войны жители полуострова изъявляли желание пойти на фронт добровольцами. Работа хозяйственных, государственных, общественных организаций была перестроена в соответствии с задачами военного времени. Благодаря сбору средств от жителей появились эскадрилья самолетов "Камчатка - фронту", танковая колонна "Камчатский рыбак", другая военная техника. Камчатцы собирали теплую одежду, отправляли фронтовикам посылки и помогали семьям военнослужащих. Всего на фронт ушли более 23 тыс. камчатцев, не вернулись с полей сражений почти 3 тыс. жителей полуострова.

В настоящий момент на Камчатке проживают 22 участника Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток75-летие Победы
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