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75-летие Победы

К виртуальной акции "Бессмертный полк в США" присоединятся страны Европы и СНГ

В ней примут участие более 20 американских городов

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Акция "Бессмертный полк" пройдет в субботу в США в режиме видеоконференции из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В ней примут участие свыше 20 американских городов, а также некоторые страны Европы и СНГ. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"Мы планируем провести масштабную акцию, которую назвали "Бессмертный полк - live" (в режиме реального времени - здесь и далее прим. ТАСС), - сообщил он. - В 15:00 по времени восточного побережья США (22:00 мск) к нашей видеоконференции подключатся представители координаторов "Бессмертного полка" в разных американских городах и в одно и то же время возложат цветы к памятникам героям Второй мировой войны. Остальные участники акции будут демонстрировать изображения портретов своих дедов, прадедов - героев-фронтовиков".

Международная акция

В отличие от предыдущих лет, акция "Бессмертный полк в США" обещает стать международной, поскольку к видеоконференции подключатся координаторы из ряда европейских стран - Италии, Латвии, Норвегии и Франции, а также представители дипломатических миссий СНГ. "Наряду с координаторами американских городов они обратятся к участникам акции с приветственными поздравительными словами", - отметил руководитель "Русской молодежи Америки".

"Многие волонтеры в это же время подъедут к ветеранам, вручат им цветы и подарки. Причем некоторые ветераны, среди которых есть и американский ветеран Второй мировой войны, обещают сами подключиться к акции и обратиться к ее участникам с поздравлениями, выпить с "однополчанами" фронтовые сто грамм", - сказал Кочан. По его словам, в акции также примет участие посол России в США Анатолий Антонов и один из основателей движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков. "Возможности видеоконференции рассчитаны до тысячи подключений, поэтому, как и в прежние годы, наш "Бессмертный полк" станет настоящей масштабной акцией памяти", - подчеркнул координатор акции.

Участие в ней уже подтвердили более 20 американских городов, в том числе Нью-Йорк, Олбани (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско и Лос-Анджелес (Калифорния), Чикаго (Иллинойс), Даллас и Остин (Техас), Сиэтл (штат Вашингтон), Цинциннати (Огайо), Юджин (Орегон). Впервые к акции "Бессмертный полк в США" присоединятся Гонолулу (Гавайи) и Мельбурн (Флорида).

"Смысл акции "Бессмертный полк" не в том, чтобы ходить с портретами по улицам городов, а в том, чтобы вспомнить героев войны своей семьи. И не важно, что является для этого стимулом - выход на улицу или участие в виртуальной акции, - подчеркнул руководитель "Русской молодежи Америки". - Мы хотим, чтобы люди, демонстрируя портреты своих близких, принимая участие в акции, нашли время поговорить со своими родственниками, детьми, друзьями, поделиться с ними историями из жизни ветеранов".

"Георгиевская ленточка"

В США проходит и акция "Георгиевская ленточка". Самолет с лентой длиной 30 метров и шириной почти 3 метра уже облетел города Чикаго, Даллас и Сан-Диего (Калифорния). Если позволит погода, то 9 мая самолет с символом Победы должен подняться также над центром Нью-Йорка. Кроме того, по американским городам были разосланы тысячи георгиевских ленточек.

"Эту акцию мы считаем особенно важной сейчас, во время пандемии, когда мы не можем выйти на улицы, как раньше, и раздавать ленточки всем желающим. В эти дни волонтеры из десятков американских городов оставляют ленточки в продуктовых магазинах, рассылают друг другу по почте, а также вместе с подарками и цветами вручают ко Дню Победы ветеранам", - пояснил Кочан.

"Бессмертный полк" в Нью-Йорке

Помимо общеамериканской акции "Бессмертный полк - live", соотечественники в Нью-Йорке запускают собственный проект, посвященный Великой Победе. Как рассказала ТАСС вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова, 9 мая в интернете будет транслироваться видеоколлаж из портретов героев-фронтовиков, с которыми на протяжении предыдущих лет ходили участники нью-йоркского марша "Бессмертного полка".

"Мы объединяем портреты героев сначала в виртуальные взводы по 16 человек, из них формируем роты, затем батальоны, и в результате у нас получается целый полк, который будет насчитывать около тысячи имен и фамилий, воинских званий героев, воевавших на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войн, - пояснила Иванникова. - Этот видеоколлаж будет транслироваться без остановки весь день 9 мая, возможно, вместе с рассказами об участниках "Бессмертного полка", которые присылают в настоящее время нам их потомки - внуки и правнуки".

"Бессмертный полк" в Нью-Йорке можно будет увидеть во многих социальных сетях, в том числе в Facebook, Instagram, на официальных сайтах, посвященных акции. "Ни один вирус, пандемия или ограничения не смогут помешать нам помнить наших героев, не испортят этот великий праздник", - подчеркнула Иванникова.

В разных американских городах волонтеры организаций соотечественников на протяжении всех предпраздничных дней вручали в честь Дня Победы ветеранам, блокадникам, детям войны и работникам тыла цветы и подарки. В отдельных населенных пунктах 9 мая будут показаны в режиме реального времени праздничные концерты, а где-то по улицам проедут автоколонны.

В 2019 году в США в различных акциях, памятных шествиях и концертах, приуроченных ко Дню Победы, приняли участие свыше 10 тысяч человек. Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Соединенных Штатах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда она прошла в трех городах - Нью-Йорке, Сан-Франциско и Орландо (Флорида), собрав в общей сложности несколько сотен человек.

 

Теги
СШАИталияЛатвияНорвегияФранция75-летие Победы
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В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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