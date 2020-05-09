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75-летие Победы

Акция "Бессмертный полк в твоем окне" стартовала на Камчатке

Жители региона выставляют в окнах портреты своих родственников-ветеранов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк в твоем окне" в честь празднования 75-й годовщины Победы стартовала на Камчатке. Об этом ТАСС рассказал председатель Совета ветеранов Петропавловска-Камчатского Игорь Вариченко.

Из-за коронавируса принято решение о переносе военных парадов и шествия "Бессмертного полка" в России c 9 мая на более поздний срок, но в ряде регионов проводят народную акцию в онлайн-формате. Так, на Камчатке каждому участнику движения "Бессмертный полк" предложили выставить в окне портрет своего родственника - ветерана войны.

"Мой герой и участник онлайн-шествия "Бессмертный полк" - родной брат моей бабушки Андрей Тихонович Деев. Он поступил на службу в июле 1941 года. Воевал на Ленинградском фронте. Во время блокады командовал автобатальоном полка, но из-за нехватки водителей часто сам садился за руль грузовика на Дороге жизни. В ходе Таллинской операции на острове Эзель в 1944 году он обеспечивал четкую, бесперебойную работу автотранспорта, за что был представлен к ордену Красного знамени. Награжден медалями "За оборону Ленинграда", "За боевые заслуги" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - написал в Instagram под фото своего родственника-ветерана врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

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Деев Андрей Тихонович – родной брат моей бабушки, мой герой и участник шествия #бессмертныйполк Он поступил на службу в июле 1941 года. Воевал на Ленинградском фронте. Во время блокады командовал автобатальоном полка, но из-за нехватки водителей часто сам садился за руль грузовика на «дороге жизни». В Ленинград отправлялись с необходимыми для осажденного города продуктами и вещами, а на обратном пути вывозили детей, больных и раненых. Часто машины проваливались под лёд, но его Господь хранил. В ходе Таллинской операции на острове Эзель в 1944 году обеспечивал четкую, бесперебойную работу автотранспорта, за что был представлен к ордену Красного знамени. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Андрей Тихонович окончил войну в звании капитана в Эстонии и с тем краем связал свою дальнейшую жизнь. Его подвиг и подвиг всех советских солдат, отдававших себя без остатка во имя Великой Победы, навечно будут святы в нашей памяти!

Публикация от Владимир Солодов (@vv_solodov)

В 2019 году 25 тысяч камчатцев пронесли портреты своих героев в ходе шествия "Бессмертного полка". Количество участников акции в юбилейный год Победы уточняется.

Праздничная программа продолжится концертами "фронтовых бригад" под окнами ветеранов Великой Отечественной войны, исполнением песен военных лет в разных районах города. Завершится праздник салютом в Петропавловске-Камчатском.

Камчатка в годы войны

На Камчатке в годы Великой Отечественной войны не проходили боевые действия. Однако уже с первых дней войны жители полуострова заявляли о намерении пойти на фронт добровольцами. Работа хозяйственных, государственных, общественных организаций была перестроена в соответствии с задачами военного времени. Благодаря сбору средств от жителей появились эскадрилья самолетов "Камчатка - фронту", танковая колонна "Камчатский рыбак", другая военная техника. Камчатцы собирали теплую одежду, отправляли фронтовикам посылки и помогали семьям военнослужащих. Всего на фронт ушли более 23 тыс. камчатцев, не вернулись с полей сражений почти 3 тыс. жителей полуострова.

В настоящий момент на Камчатке проживают 22 участника Великой Отечественной войны.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2019 году шествие "Бессмертного полка" собрало более десяти миллионов человек по всей России.

 

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний Восток75-летие Победы
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