Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

"На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях", - написала Федермессер на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила медработников и отметила, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко "организовал потрясающую службу".