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Пандемия коронавируса нового типа

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" поблагодарила медработников и отметила, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко "организовал потрясающую службу"
Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.

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"На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях", - написала Федермессер на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила медработников и отметила, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко "организовал потрясающую службу".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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