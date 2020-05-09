Сотрудники МЧС продезинфицировали почти 900 лечебных и 2,8 тыс. социальных учреждений

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС РФ провели санитарную обработку почти 900 лечебных учреждений и 2,8 тыс. социальных учреждений. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка почти 890 лечебных учреждений и около 700 образовательных учреждений. Кроме того, специальная дезинфекция проведена на почти 2 790 объектов социального обслуживания. Обработано около 15,5 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, более 3 470 км дорог и около 34,2 тыс. единиц техники", - сказали в ведомстве.

В частности за прошедшие сутки проведена дезинфекция железнодорожного вокзала в городе Ялуторовске Тюменской области, в Дагестане - здание железнодорожной больницы, в Хабаровске и Новочеркасске обрабатывались улицы. В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС провели санобработку республиканского военкомата, в котором надеются на скорое начало призывной кампании.

В самом МЧС обработали почти 20,3 тыс. объектов и 21 тыс. единиц техники.