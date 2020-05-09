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75-летие Победы

Росийские дипломаты в Японии почтили память Рихарда Зорге в годовщину Победы

Советский разведчик "внес неоценимый вклад в разгром германского фашизма и отдал свою жизнь в этой борьбе", говорится в сообщении посольства

ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Японии возложили венок к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в честь 75-й годовщины Великой Победы.

"9 мая по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посол России в Японии Михаил Юрьевич Галузин и работники посольства возложили венок к могиле Героя Советского Союза Рихарда Зорге на токийском кладбище Тама. Дипломаты почтили память выдающегося разведчика, который в годы работы в Японии внес неоценимый вклад в разгром германского фашизма и отдал свою жизнь в этой борьбе", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице диппредставительства в Facebook.

По заданию советской военной разведки германский коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.

Под своими позывными "Рамзай" и "Инсон" он, в частности, одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу под Москвой.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Теги
ЯпонияРоссияЗорге, Рихард75-летие Победы
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